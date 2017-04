Le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels lance un recrutement d’un consultant financier pour élaborer des propositions de coûts harmonisés selon les niveaux, catégories d’interventions et les types d’acteurs (Table des Coûts) au profit de la société civile burkinabè.

Profil du consultant financier :



Il aura pour tâche spécifique la définition de référentiels de coûts des programmes de santé communautaire selon les niveaux d’intervention, les domaines et les types de programme. Ainsi il devra :

être titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle en sciences économiques, en gestion et finance ou équivalent ;

avoir une expérience d’au moins dix dans les interventions de santé communautaire ;

avoir une bonne expertise en matière d’élaboration des standards de coûts et références en matière d’intervention communautaire,

avoir une bonne connaissance avérée des subventions du Fonds mondial au Burkina Faso

de bonnes connaissances des tables de coûts dans les interventions communautaires,

de bonnes connaissances des aspects de finances des principaux partenaires dont le Fonds mondial,

de bonnes connaissances de la gestion financière des programmes de santé communautaire.

une excellente capacité d’analyse et rédaction

une grande capacité de médiation entre les intérêts de différents acteurs (communautaires, secteur privé, secteur public, partenaires techniques et financier) ;

Conditions de travail

Le consultant national retenu travaillera en étroite collaboration avec le consultant international (profil santé publique) recruté avec l’appui de Expertise France pour le compte de la société civile burkinabè. Les deux consultants devront travailler ensemble pour assurer une cohérence dans le contenu du document de référence. Pour plus d’information sur la répartition des tâches entre les deux consultants (international et national) ainsi que le portage et la coordination de l’activité d’élaboration du référentiel, voir les TDR détaillés sur l’élaboration du référentiel.

Durée et période de la mission

La durée de la consultation est de dix (10) jours pour le consultant financier. L’étude devra se dérouler à partir 6 Mai 2017.

Les dossiers seront reçus à partir du 27 Avril au 5 Mai 2017 au plus tard à 16 heures au secrétariat du RAME ou par courrier électronique aux adresses ci-dessus.

NB : les candidats intéressés peuvent recevoir les termes de référence au complet en envoyant un courriel au secrétariat du RAME assistantedirection@rame-int.org ou secretariat@rame-int.org