Kundé 2017 : Don Jazzy, Korede Bello, Awa Boussim, Gadji Celi, Sidi Diabaté …en prestation

« Les choses vont bon train, même si financièrement ce n’est pas facile », a noté d’entrée de jeu, le commissaire général des Kundé, Asalfo Soré dit Jah Press. L’organisation se met ainsi en place. Le seul hic, ce sont les partenaires qui ne se bousculent pas. D’où l’appel des organisateurs au gouvernement et aux partenaires à soutenir l’initiative qui est devenue un rendez-vous incontournable au risque de le voir disparaitre.

Faire venir des artistes de prestige, leur payer le cachet et tout ce qui va avec est très onéreux. Et même le prix d’entrée fixé à 50000 F CFA par personne ne peut combler les dépenses engagées, foi des organisateurs.

Mais en attendant, l’édition 2017 des Kundé aura bel et bien lieu. Et à entendre les animateurs de la conférence de presse, iln’y a pratiquement plus de réservations Kundé possible. Les places se sont déjà arrachées comme de petits pains.

Le trio nigérian de Marvin Records (Don Jazzy, Tiwa Savage, Korede Bello) est attendu à Ouagadougou. Tout comme les ivoiriens Gadji Celi, Mix Premier et le groupe Révolution. Le Mali sera également de la partie avec son artiste en vogue Sidiki Diabaté. Le Bénin apportera sa touche avec Zeynab.

Hawa Boussim, Floby, Rovane, David Le Combattant, Prince Zoetaba, Fush, défendront quant à eux les couleurs du Burkina Faso. Comme chaque année, il y aura un artiste dans le genre retro, qui a marqué son temps. Pour cette fois, c’est Nyboma de la RD Congo qui est annoncé.

En plus des prestations d’artistes et des remises de trophées (10 prix spéciaux, 5 prix spéciaux, des Kundé d’hommage et d’honneur), la soirée sera aussi marquée par un défilé de mode des stylistes burkinabè. « La magie va encore opérer », ont promis les conférenciers.

Les différents prix et les artistes en lice pour le palmarès 2017 sont les suivants :

Prix principaux (10 catégories)

Kundé d’or

A. Dez Altino

B. Idak Bassavé

C. Imilo Lechanceux

Kundé du meilleur artiste traditionnel

A. Madi Zampou

B. Nana Bibata

C. Sankuissi Kalambanga

Kundé du meilleur artiste de musique religieuse

A. Ella Nikiéma

B. Iklass

C. Sœur Anne Marie Kaboré

Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle

A. Bastigomin (Pamika)

B. Laawol (Dicko Fils)

C. Maamlawoto (DezAltino)

Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque

A. Dez Altino

B. Floby

C. Imilo Lechanceux

Kundé du meilleur clip vidéo

A. Mon @ (Malika)

B. M’yame (Nabalum)

C. Une minute au village (Imilo Lechanceux)

Kundé de la révélation

A. Nabalum

B. Qu’on sonne et voix ailes

C. Will B Black

Kundé de l’espoir

A. Nabalum

B. Will B Black

C. Zanke

Kundé du meilleur featuring burkinabè

A. Garçon (Daizy Franck feat Donsharp)

B. Bas tigomin (Pamika feat Floby)

C. Ololokjie (Razben feat Imilo Lechanceux)

Kundé du meilleur artiste féminin

A. Idak Bassavé

B. Natou

C. Pamika

Les prix spéciaux (05 catégories)

Kundé du meilleur artiste burkinabè de la diaspora

A. Bérenger Ouédraogo (USA)

B. IBK « Isabelle Brenda Kaboré » (France)

C. Julie la Perle (France)

Kundé du meilleur artiste étranger vivant au Burkina Faso

A. Barsa 1er (Côte d’Ivoire)

B. Jeff le Massa (Côte d’Ivoire)

C. Rose Sabine (Côte d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest

A. Dj Mix (Côte d’ivoire)

B. Fanicko (Benin)

C. Révolution (Côte d’Ivoire)

Kundé du meilleur artiste de l’Afrique centrale

A. Hiro (Congo)

B. Mr Leo (Cameroun)

C. Reniss (Cameroun)

Kundé du meilleur featuring de l’intégration africaine

A. Awine (Art Melody/ Burkina Faso feat Steevo/ Ghana)

B. On se connait (Malika/Burkina Faso feat Rose Sabine/ Côte d’Ivoire)

C. Rouler (Floby/ Burkina Faso feat Iba One/ Mali).