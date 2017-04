Championnat national D1 : L’ASFA fait du surplace

En déplacement à Banfora, les militaires ont fait mieux que les Faucons qui y avaient concédé le nul. L’USFA est venue à bout de l’USCO par deux buts à un. Les Jaune et Vert qui recevaient le Racing club de Bobo-Dioulasso ont été contraints au partage des points après avoir mené au score jusqu’au dernier quart d’heure du match.

L’EFO, qui rencontrait KOZAF, est repartie avec les points du match (0-1). Le derby bobolais entre l’AJEB et l’ASFB, s’est soldé par un but partout.

Le match qui opposait l’AS Sonabel à l’AS Police n’est pas allé jusqu’à son terme à cause d’un délestage au stade du 4 Aout.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net

Résultats de la 19e Journée

RAHIMO FC 1 # 0 BPS

USCO 1 # 2 USFA

MAJESTIC SC 1 # 0 SANTOS FC

ASFA Y 1 # 1 RCB

USO 1 # 3 RCK

AJEB 1 # 1 ASFB

KOZAF 0 # 1 EFO

AS SONABEL # AS POLICE (à rejouer pour cause de coupure de courant)

Classement

1er RCK 41pts +20( 2 matches en retard)

2e USFA 36pts +15(1 match en retard )

3e EFO 30pts +5

4e ASFB 28pts +3

5e AS POLICE 27pts +5(1 match en retard )

6e RCB 27pts +4( 2 matches en retard )

7e AJEB 27pts +3

8e MAJESTIC SC 27pts -2

9e USO 26pts +6( 1 match en retard)

10e RAHIMO FC 26pts +2

11e AS SONABEL 20pts -1

12e ASFA Y 20pts -10( 1 match en retard )

13e SANTOS FC 18pts -8

14e KOZAF 15pts -8

15e USCO 12pts -15

16e BPS 8pts -20