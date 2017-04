75 ans de vie sacerdotale : Les prêtres du Burkina Faso et Niger rendent grâce à Dieu

En 1942, le Burkina enregistrait seulement 3 prêtres : abbés Paul Zoungrana devenu plus tard cardinal, Joseph Ouédraogo et Zacharie Nikièma. 75 ans après l’ordination des premiers prêtres, le Burkina et le Niger dénombrent 1035 prêtres diocésains et 268 religieux. La commission épiscopale pour le clergé de la conférence épiscopale Burkina -Niger a organisé ce lundi 24 avril 2017, une conférence de presse sur ce jubilé d’albâtre qui sera célébré du 3 au 6 mai 2017 à Ouagadougou. Colloque, célébrations eucharistiques, concerts de prêtres artistes, exposition muséale vont ponctuer ce jubilé des 75 ans de sacerdoce.

1942-2017 : « 75 ans de grâces, prêtres du Burkina Faso et du Niger, dans la communion, jubilons et avançons au large », c’est sous ce thème que se tiendra le jubilé du sacerdoce au Burkina Faso et au Niger.

« 75 ans que nous avons des prêtres au Burkina et au Niger, c’est une grande joie pour nous et surtout un moment de dire merci à Dieu et de manifester aussi notre reconnaissance à tous ceux qui ont soutenu ces prêtres » a signifié abbé Anselme Jonas Zoungrana, secrétaire général de la commission épiscopale chargée du clergé Burkina-Niger.

Selon lui, cette grande grâce que Dieu donne à l’Eglise universelle sera commémorée dans la communion, la joie et l’engagement. « C’est un moment d’actions de grâces que nous voulons marquer, histoire de voir dans le passé, ce qui a marché ou pas et de voir des perspectives pour l’avenir » a noté abbé Anselme Zoungrana.

La présente célébration sera un surtout un moment de réflexion et de partages d’expériences entre prêtres. « Ce sera essentiellement des colloques. Nous allons réfléchir à notre vie de prêtre, de ministère de prêtre » a informé le SG de la commission épiscopale. Il s’agira notamment de panels sur le profil spirituel du prêtre diocésain (le souhait des évêques, l’enseignement dans les séminaires), l’eucharistie et la vie fraternelle (l’eucharistie comme chemin de spiritualité, l’exercice des charismes comme chemin de spiritualité) et un troisième panel sur la vie du prêtre en tant qu’homme de Dieu (le célibat sacerdotal, le chemin de la sainteté, la préoccupation pour l’auto-prise en charge). A ce sujet, le budget prévisionnel du colloque s’élève à environ 57 millions de francs CFA.

Ce sont au moins 600 prêtres venant des 17 diocèses du Burkina, du Niger et d’autres pays qui prendront part à cette grande rencontre. Au programme, des célébrations eucharistiques, veillées de prières, confessions, concerts, etc. Notons que la cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 4 mai 2017 au palais de la culture Jean-Pierre Guingané.

