Arrestation de Inoussa Kanazoé : « La justice ne cèdera pas aux pressions », Maïza Sérémé, Procureur du Faso

Présent au point de presse animé par le Procureur du Faso, Maïza Sérémé, sur l’affaire Inoussa Kanazoé, le capitaine Lompo Youmandia de la Compagnie de gendarmerie du Kadiogo a levé les zones d’ombres sur l’arrestation de l’homme d’affaires et cinq de ses collaborateurs. Une arrestation « musclée » qualifiée d’arrestation à la Jack Bauer par une organisation de la société qui était sortie de ses gongs, vendredi dernier, pour dénoncer « les frasques d’un régime balbutiant ».

A en croire le pandore, contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, la mission d’arrestation n’a pas été exécutée par une trentaine d’hommes mais par seulement douze éléments dont trois officiers de police judiciaire, deux éléments de la police scientifique et technique et une équipe d’intervention légère constituée de sept personnes. Et le capitaine Lompo de préciser : « la mission de l’équipe d’intervention légère n’était pas de s’en prendre physiquement à quelqu’un mais juste d’assurer l’intégrité des sorties Ouest et Est du bâtiment ».

« Gardés dans des conditions nettement meilleures »

Arrivés au siège de Kanis International par surprise à 15h21 « afin de préserver toute trace et indice pouvant intéresser l’enquête », les pandores ont rencontré en plus de Inoussa Kanazoé, le DG de Kanis, le DG de CIMFASO et une autre dame, Tapsoba Poko. Après s’être isolés dans une salle et s’être entretenus avec les limiers, les responsables ont quitté les locaux peu avant 17h, à en croire le chef de la Compagnie de gendarmerie du Kadiogo. Toujours selon lui, l’intégrité physique de leurs hôtes a été respectée. « Par mesure d’humanisme, nous leur avons permis d’embarquer à bord de leurs propres véhicules, véhicules dans lesquels nous avons juste adjoint un de nos éléments afin de leur permettre de nous suivre en toute dignité au camp Paspanga. Ils ont été ensuite gardés dans des conditions nettement meilleures ».

Tentative de corruption des pandores

Ce point de presse a été également l’occasion pour le capitaine Lompo de se confier sur les pressions auxquelles lui et ses hommes ont dû faire face dans le traitement de ce dossier. « Le monde économique a multiplié les tentatives. Nous sommes partis avec des propositions de plusieurs centaines de millions et nous avons même passé le cap du milliard. C’est pour vous dire que si nous avions cédé, ce soir je serais multimilliardaire. Mais en bon intègre, je pense que nous ne mangerons pas de ce pain ». Et Mme le Procureur du Faso de soutenir que « la justice ne cherche pas à nuire personnellement à l’homme d’affaires » et que s’il doit être libéré, ça ne sera que par la voie légale et non par la pression. A l’en croire donc, la justice ne cèdera pas aux pressions et entend rester stoïque dans ses bottes.

