Meeting de l’opposition du 29 avril 2017 : La CODER invite ses militants et sympathisants à se mobiliser

L’an deux mille dix-sept et le lundi vingt quatre avril, s’est tenue à partir de 16 H 05mn, au siège de l’ADF/RDA, la 1èresession ordinaire de la Conférence des Présidents du nouveau bureau de la Coalition pour la Démocratie et la Réconciliation nationale (CODER). Elle a été présidée par le président de la CODER, M. Rasmané OUEDRAOGO et a regroupé l’ensemble des présidents des partis membres de la CODER.

L’ordre du jour a porté sur les points suivants :

1. Examen, amendement et adoption du Plan de travail du Mandat ;

2. Actualité nationale ;

3. Informations ;

4. Divers.

1. De l’Examen, des amendements et de l’adoption du Plan de travail du Mandat

Le Plan de travail du nouveau Bureau a été examiné, amendé et adopté. Il comporte sept axes à savoir : (i) Organisation et structuration interne ; (ii) Poursuite de la dynamique sur la Réconciliation nationale ; (iii) Suivi et analyse de l’action Gouvernementale ; (iv) Relance économique ; (v) Approfondissement de la démocratie ; (vi) Communication et relations publiques ; (vii) et la Représentation.

Il est assorti d’une répartition des tâches et d’un chronogramme de mise en œuvre. Sa mise en œuvre optimale permettra de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la CODER. Enfin, la Conférence des Présidents a identifié les tâches urgentes y relatives.

2. De l’Actualité nationale

L’actualité nationale est marquée, entre autres, par la préparation du meeting de l’Opposition politique, les mouvements sociaux (agents de la Police, du Trésor, ..) et une levée de bouclier contre la CODER.

S’agissant de la préparation du meeting de l’Opposition, prévue le samedi 29 avril 2017, la Conférence des Présidents appelle les militants et sympathisants de la CODER à se mobiliser massivement pour que ce meeting connaisse un succès franc.

Relativement aux mouvements sociaux, la Conférence des Présidents appelle le Gouvernement à un dialogue franc, sincère et courtois dans un esprit d’apaisement, de transparence, d’équité et de justice avec les partenaires sociaux.

Quant à la Campagne politico-médiatiquecontre la CODER, orchestrée par des individus qui font de la pérennisation de la crise dans notre pays un fonds de commerce, la Conférence des Présidents demande aux uns et aux autres de s’approprier les valeurs qui fondent notre Nation, de respecter les principes de l’État de droit et de la démocratie, d’éviter l’intolérance, l’extrémisme, la violence sous toutes ses formes, l’égotisme et de faire preuve de pondération, du sens de la mesure et de la responsabilité. Cela dénote de la pertinence de la vision de la CODER sur la nécessité de la Réconciliation nationale basée sur le triptyque : vérité- justice- réconciliation nationale.

Aussi, la conférence des présidents se félicite de la polarisation de l’attention de l’opinion sur la problématique de la réconciliation nationale que son action a pu susciter en si peu de temps.

Spécifiquement lié aux dernières sorties médiatiques de la Coalition des familles des victimes des 30/31 octobre 2014 et du Coup d’État manqué du 16 septembre 2015, tout en nous excusant auprès des familles des victimes pour ce contre temps observé, un droit de réponse y relatif fixera l’opinion sur cet incident malheureux et regrettable.

3. Des Informations

Les participants ont échangé des informations sur la vie de la Coalition, la participation de la CODER à des activités initiées par d’autres acteurs et des suites données à des audiences sollicitées.

4. Des Divers.

Après avoir remercié les membres de la Conférence des Présidents pour leur présence et leurs contributions, le président a levé la séance à 19 H 04 mn.

JUSTICE - RECONCILIATION – PAIX

Ouagadougou, le 24 avril 2017

Achille TAPSOBA

1er Vice- Président, Porte Parole