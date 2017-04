Village de Mantougou : Le 20ème chef, Sa Majesté Yendiéli a été intronisé

Désigné chef par les sages du village et couronné le 4 juillet 2015 par Sa Majesté Yencuuli, chef de Matiakoali dont le village de Mantougou relève coutumièrement, Sa Majesté Yendiéli a été intronisée le dimanche, 16 avril 2017. Une cérémonie qui a enregistré la présence d’une foule nombreuse composée de parents, amis et de connaissances venus de localités environnantes et d’autres provinces du Burkina, le tout dans une ambiance bon enfant.

Après des moments de tension, tout est finalement entré dans l’ordre dans le village de Mantougou avec l’intronisation effective de Sa Majesté Yendiéli. En effet, c’est le dimanche 16 avril 2017 qu’a eu lieu la cérémonie d’intronisation du 20ème Chef de ce village de plus de 2 000 âmes, situé dans la commune rurale de Kantchari, province de la Tapoa, région de l’Est.

La patience, l’esprit d’ouverture et de fraternité ont certainement été le levain de cet aboutissement heureux et le mérite revient à l’ensemble des parties qui ont su taire les divergences pour préserver l’essentiel, se projeter vers l’avenir et les questions de développement de la localité. C’est aussi certainement pour tourner cette page de dissensions, que la cérémonie de dimanche, intervenue au terme d’une semaine de mise en quarantaine du Chef, a drainé du monde et s’est déroulée dans une ambiance bon enfant.

Arrivée des ministres du chef de Matiakoali

Un véritable soulagement pour les nombreuses populations de Mantougou, visiblement heureuses de voir enfin s’installer leur Chef. En témoigne la grande mobilisation de la foule, composée de toutes les couches sociales.

En rappel, Sa Majesté Yendiéli (à l’état civil Lompo Mandiari Justin) avait été désigné Chef par les sages du village et le 4 juillet 2015, il a été couronné par Sa Majesté Yencuuli, chef de Matiakoali dont le village de Mantougou relève coutumièrement.

Mais, le 5 juillet 2015, un ministre du défunt chef, à son tour, se fait couronner comme chef du village. Dès lors, un conflit s’est ouvert, opposant les familles princières et les familles non princières. Une cérémonie d’intronisation annoncée le 10 janvier 2016 par le ministre du défunt chef va être interrompue par les autorités (Forces de l’ordre).

Rituel du chef dans l’anti-chambre

Près de deux ans après sa désignation, Lompo Mandiari Justin, auréolé par le soutien de sa hiérarchie (Sa Majesté Yencuuli, chef de Matiakoali et Sa Majesté Kupiendiéli, Roi du Gulmu), est intronisé ce 16 avril 2017. Une page mémorable de l’histoire du village qu’ont tenu à vivre parents, amis et connaissances.

Le Chef intronisé a désormais la lourde mission d’œuvrer, d’une part à l’apaisement des cœurs et, d’autre part, au rassemblement des filles et fils du village pour faire face aux nombreux défis de développement. C’est sans doute pour cette noble vision que Sa Majesté Yendiéli dit placer son règne sous le signe de « l’unité des filles et fils et le développement ».

TRAORE Hamed (Correspondance particulière)

