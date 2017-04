Fibre optique dans les chefs-lieux : Les travaux ont été officiellement lancés à Bobo-Dioulasso

Cette une place des martyrs parée aux couleurs nationales qui a abrité cette cérémonie de lancement du projet dénommé « G-Cloud ». Ainsi, la ministre Hadja Fatimata Ouattara/Sanou, accompagnée d’autres ministres a officiellement déclaré lancés les travaux de cet « important projet pour le Burkina Faso ». A en croire madame la ministre, c’est un projet qui s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme de télécommunications et d’informatique et vise à accroitre la connectivité entre les différentes administrations publiques, via une plateforme gouvernementale en ligne.

A l’instar de l’Afrique du Sud qui dispose aujourd’hui d’un Cloud national d’envergure, le Burkina Faso est le premier pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique francophone à mettre en œuvre le ‘‘cloud’’ au service de l’administration, des entreprises et des citoyens. Le projet G-Cloud est ainsi donc une révolution électronique initiée par le département du ministère du développement de l’économie numérique et des postes à travers l’Agence Nationale de Promotion des TIC.

Le G-Cloud permettra au Burkina Faso, d’apporter une solution basée sur une approche inclusive de bout en bout afin de donner la possibilité aux administrations de capturer, canaliser et rationaliser les initiatives de base grâce à une infrastructure informatique délocalisée et distribuée.

« Le projet G-Cloud est un important projet pour le gouvernement burkinabè. C’est un projet qui va améliorer sensiblement l’offre en informatique. Ce qui va permettre la création de plusieurs emplois » ; a laissé entendre Hadja Fatimata Ouattara/Sanou, ministre du développement de l’économie numérique et des postes.

Selon elle, le lancement des travaux de construction des réseaux métropolitains en fibre optique dans les chefs-lieux de régions s’inscrit parfaitement dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).

D’un coût global d’environ 36 milliards de francs CFA pour une durée de 27 mois, ce projet structurant est financé par le gouvernement du Burkina Faso avec l’appui du Royaume du Danemark. La réalisation de cette infrastructure est assurée par la société NOKIA.

Le projet G-Cloud contribuera au développement de l’économie burkinabè

La plateforme ‘‘cloud’’ connectée et distribuée permettra aux parties-prenantes, administrations, organisations, services et sociétés privées d’avoir accès à des applications e-gouvernement ou d’avoir la possibilité d’en développer dans un environnement ouvert et sécurisé, et dont les maitres mots sont : synergie, partage et usage de composants communs.

La composante infrastructure fibre optique du G-Cloud prévoit d’une part, la pose d’environ 420km de fibre optique métropolitaine dans les 13 chefs-lieux de régions en vue de l’interconnexion au réseau informatique national de l’administration et d’autre part, le déploiement d’environ 650km de fibre optique pour le réseau longue distance pour l’interconnexion de certaines villes. Soit environ 1070km de fibre optique au total. Pour les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Ziniaré, Manga et Banfora, la fin des travaux est prévue pour fin 2017, et fin 2018 pour les autres villes. Au total ce sont plus de 403 sites de l’administration qui seront interconnectés grâce à ce projet. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net