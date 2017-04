Protestation des acteurs du commerce : Le groupement des petits commerçants refuse les manipulations

Le groupement des petits commerçants des marchés et yaars de Ouagadougou a dénoncé ce lundi 24 avril 2017, des rumeurs visant à déstabiliser le monde du commerce. Au cours d’une conférence de presse, les responsables des structures associatives ont convié leurs camarades à poursuivre leurs activités et à rester vigilants face aux manœuvres politiciennes.

Pour ces derniers, il n’est pas question d’une probable fermeture des marchés pendant 48 heures pour protester contre le projet d’augmentation du prix des loyers d’espaces publics ou encore, de manifester contre les arrestations d’opérateurs économiques par les autorités judiciaires. « Ce ne sont que des rumeurs » a lancé Moustapha B. Ouédraogo, vice-président de l’association des jeunes commerçants et transporteurs du Burkina.

Alice Gouba, secrétaire de l’association des femmes commerçantes

Pour le groupement des petits commerçants des marchés et yaars, il s’agit de manœuvres dont le but est de politiser le monde du commerce et d’instrumentaliser les commerçants pour « semer le chaos » dans le pays. « De nos jours, nous assistons à des manœuvres politiciennes visant à semer le doute et à saper la confiance des acteurs du commerce » a renchéri Alice Gouba, secrétaire de l’association des femmes commerçantes.

Les marchés ne seront pas un lieu de manèges politiques selon le groupement des petits commerçants. Et si des ‘’ hommes politiques se sont rendus dans les marchés, notamment Rood-Wooko , pour signifier qu’ils veulent aider les commerçants qui sont confrontés à des difficultés relatives à l’augmentation des prix des boutiques » a en croire Moustapha B. Ouédraogo, ce dernier soutient : « Nous sommes les occupants des hangars, c’est le maire qui nous donne les hangars et s’il y a un problème, on préfère traiter directement avec le maire, nous ne voulons pas d’intermédiaire dans cette histoire ».

Moustapha B. Ouédraogo, vice-président de l’association des jeunes commerçants et transporteurs du Burkina

A ce sujet, l’organisation des structures associatives des petits commerçants confie avoir pris connaissance de la révision des prix des boutiques par des hommes politiques. ‘’ Nous n’avons pas encore été contactés par rapport à l’augmentation des prix. Nous allons contacter les autorités communales pour comprendre ce qui se passe …’’ a-t-il soutenu.

S’agissant de la prétendue manifestation contre les arrestations d’opérateurs économiques, le groupement martèle : « Il n’est pas question de manifester pour un seul commerçant, on doit laisser la justice faire son travail ».

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net