Télécommunications : Les membres du SYNATEL s’interrogent sur l’avenir de leur secteur

« Le futur des télécommunications et le rôle des cadres dans l’édification d’une société de l’information sécurisée, inclusive et prospère », tel était le thème de la deuxième conférence des membres du SYNATEL qui a eu lieu le 22 avril dernier à Ouagadougou. Selon le secrétaire général du syndicat, Souleymane So, les télécommunications sont d’une grande importance dans notre monde en pleine évolution. Elles interviennent dans presque tous les secteurs d’activités, tels l’économie, l’éducation, la gouvernance, etc. Pour être en phase avec cette évolution, il leur faut s’outiller. Et cela passe nécessairement par des formations.

Il faut noter également que les agents des télécommunications font face à des menaces et des risques de chômage, et la cause est principalement liée au phénomène de plus en plus accru de la robotisation un peu partout dans le monde. Cela, le SYNATEL en est bien conscient et, c’est d’ailleurs, l’une des raisons de la tenue de sa conférence.

« De nos jours, on nous annonce qu’il y aura des robotisations à outrance, des délocalisations, et qu’avec l’évolution, on n’aura pas besoin d’être au Burkina pour travailler sur un serveur, qu’on peut être dans un autre pays pour piloter un serveur au Burkina. Les risques, c’est que cela peut engendrer le problème du chômage », a indiqué le SG du syndicat.

Au titre des communications du jour, nous pouvons citer entre autres : le futur des télécommunications et le rôle des cadres dans l’édification d’une société de l’information sécurisée, inclusive et prospère au Burkina Faso, la stratégie de mobilisation des cadres dans les activités et luttes syndicales, la présentation du rapport d’activités du comité.

Etaient présents à cette conférence, en plus des membres du syndicat, des cadres des opérateurs de téléphonies mobiles que sont Orange, ONATEL et TELECEL.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net