Policiers révoqués : « Pendant que nous sommes dans la rue, les commissaires pilleurs et détourneurs sont dans les rangs »

Les policiers révoqués en 2011 ont encore donné de la voix ce 24 avril 2017 au ministère de l’intérieur. Ils ont observé un Sit-in dans l’enceinte du ministère, pour une fois de plus, rappeler qu’ils ont été injustement radiés et doivent de ce fait être réintégrés dans les rangs. Avec les récents remous à la police nationale, ils estiment que l’histoire leur donne raison.

Dans un contexte marqué par des sautes d’humeur à la police nationale, les 136 révoqués de 2011 ne veulent pas se faire oublier. Ce d’autant plus qu’ils estiment que la grogne actuelle dans les rangs est juste la continuité de la lutte qu’ils ont menée en 2011 et qui a valu leur révocation.

C’est une « honte pour vous car aujourd’hui plus que jamais l’histoire nous a donné raison », a laissé entendre Mahamadi Tidiga, porte-parole des mécontents, s’adressant à la hiérarchie de la police nationale. Pillage de perdiems, détournements, malversations financières diverses étaient selon lui, leurs principales dénonciations en 2011. Ils ont pourtant été radiés aux motifs de :

Participation à un acte collectif d’indiscipline caractérisée

Insubordination

Attitude ou comportement attentatoires à l’éthique ou à l’honneur du corps

Ce n’était que le prétexte pour les mettre hors des rangs, selon les radiés. « On vous a pris la main dans le sac. Dieu vous a lâché afin que tout le monde s’imprègne de la vérité qui prévalait au sein de la police nationale burkinabè », a poursuivi Mahamadi Tidiga, qui indique qu’en 2011, l’autorité n’avait pas pris en compte ce que ses camarades et lui dénonçaient. Et plusieurs années après, les mêmes revendications reviennent au-devant de la scène.

Aujourd’hui, ce sont les problèmes qui sont mis sur la table, clament les anciens policiers. « Pour vos intérêts personnels, vous avez mis des innocents et leurs familles à rude épreuve de la vie (…) depuis 2011, nous avons prouvé notre innocence. Nous avons dit que les actes dont on nous accuse, nous n’en sommes pas responsables. La hiérarchie a piétiné, pillé, et nous a radiés sous le prétexte de la discipline. A l’époque nous avons dit que tôt au tard, la vérité va jaillir. L’histoire nous donne raison » fulmine le porte-parole.

Banhoro Oumar , chargé à la mobilisation aussi ajoute que c’est la lutte qu’ils ont entamée en 2011 qui se poursuit avec les dernières revendications à la police nationale. Selon lui, les chefs qui sont sensés organiser, commander, se mettent à piller, et cela est inadmissible ». Comment les gens peuvent ne pas se plaindre, ne pas revendiquer », se demande-t-il avant d’enfoncer qu’il y a trop de pourris dans la police, mais ceux qui doivent être sanctionnés, jouissent d’une impunité.

C’est au président du Faso qu’ils s’adressent, lui demandant de se pencher sur leur situation qu’ils qualifient d’injustice notoire. « Pendant que nous sommes dans la rue, les commissaires pilleurs et détourneurs sont toujours dans les rangs » insiste Mahamadi Tidiga.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net