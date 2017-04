Visite de la CODER à Blaise Compaoré : Le Parti pour le Développement et la Démocratie dénonce

« Cette conférence se tient dans un contexte marqué par des manœuvres de déstabilisation orchestrées par l’opposition politique burkinabè » ; a dit le président Sidibé à l’entame de cette rencontre avec les hommes de presse. Suite à la visite de la CODER à Blaise Compaoré à Abidjan, certaines voix se sont levées pour dénoncer cette manière de faire de Gilbert Noël Ouédraogo et ses hommes. A l’instar d’autres partis ou organisations, le PDD a voulu porter la voix le samedi dernier pour dénoncer aussi cette visite que son président qualifie de tentative de déstabilisation du pays. Selon lui, l’opposition ne joue plus son rôle d’opposant mais plutôt de déstabilisation. « Nous les mettons en garde contre toute tentative de déstabilisation du Burkina Faso et de sa jeune démocratie ; et nous voudrions qu’ils sachent que la paix n’a guère de prix » ; a laissé entendre le président du PDD. A travers cette conférence, le parti tient à prendre l’opinion publique nationale et internationale à témoin de « toute cette instabilité que l’opposition politique et ses alliés sont en train d’opérer a des fins politiciennes et pour leurs intérêts personnels » ; a déploré ce dernier.

Toutefois, il appelle le peuple à se démarquer de toutes « ces tentatives de déstabilisation du pays ». Par ailleurs, le parti demande au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour mettre hors d’état de nuire tout individu ou groupe d’individus ayant des projets de déstabilisation du pays. Aussi, le président Abdoulaye Sidibé réaffirme l’engagement de son parti à tout mettre en œuvre en vue d’éradiquer tout obstacle allant à l’encontre de la paix sociale et de la démocratie.

En rappel, le Parti pour le développement et la démocratie (PDD) est un jeune parti qui est né le 20 novembre 2012, mais a été officiellement reconnu comme parti politique faisant partie du paysage politique au Burkina en novembre 2014. Ayant son siège à Bobo-Dioulasso, il est dirigé par un jeune du nom de Abdoulaye Sidibé. Présenté à la presse le samedi 7 février 2015 à Bobo-Dioulasso, le parti a pour objectif principal, la conquête et l’exercice du pouvoir d’État à travers les urnes en vue de défendre la démocratie et l’intérêt collectif du peuple burkinabè.

Romuald Dofini

Lefaso.net