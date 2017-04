Election présidentielle en France : Les français ont voté à Bobo-Dioulasso

Dès 08 heures du matin, le bureau de vote était ouvert et les membres du bureau étaient également en place selon les informations recueillies sur place. A l’entrée de l’Institut, on pouvait voir les forces de défense et de sécurité qui ont assuré la protection des lieux et des personnes tout le long de la journée. A notre arrivée sur les lieux à 9 heures, l’engouement n’était pas au rendez-vous. Aucun électeur présent, sauf les membres du bureau de vote et la sécurité. Cependant, l’accès du bureau de vote était strictement internet aux étrangers. « Je suis désolé, mais seuls les français ont le droit de s’approcher du bureau de vote » ; nous a lancé un monsieur lorsque nous avons voulu nous approcher du bureau de vote. « Nous sommes des journalistes » ; a rétorqué un confrère. Toutefois, le monsieur, qui serait le consul, nous fera savoir qu’il fallait une autorisation avant de se prêter à nos différentes questions ou mieux encore pour accéder au bureau de vote. « Si vous voulez qu’on parle, il faut une autorisation depuis Ouagadougou » ; a-t-il fait savoir aux journalistes.

10heures, 11heures, le taux de participation était relativement faible. Les électeurs venaient au compte-gouttes. Selon P.M. qui a requis l’anonymat, cela s’expliquerait par le fait que les inscrits sur la liste ne sont pas nombreux ou qu’ils attendent dans la soirée pour venir accomplir leur « acte de citoyen ».

Quant à monsieur Christian Darceaux, enseignant retraité, lui n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer la mauvaise organisation de ces élections à Bobo-Dioulasso car dit-il « l’administration française n’a pas du tout été à la hauteur. C’est-à-dire, les affiches électorales des candidats ne sont pas arrivées en temps et en heure ». Aussi, il note le manque de panneaux règlementaires dans la cour du bureau de vote comme il devrait l’être.

Pour lui, ces élections renferment un enjeu majeur aux niveaux national et international. Il ne mâchera pas ses mots pour dévoiler le nom de son candidat favori, Jean-Luc Mélenchon qui selon lui, a la réponse aux problèmes de la France. « La candidature de Mélenchon répond à trois urgences. Une urgence sociale, une urgence écologique et une urgence démocratique, et Jean Luc Mélenchon est la réponse à ces urgences » ; a-t-il laissé entendre. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Romuald Dofini

Lefaso.net