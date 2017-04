Cabinet Cfa-Afrique : Session de formation sur le thème « Le code minier de 2015 et ses textes d’application : le nouveau dispositif applicable aux sociétés minières et aux sous-traitants miniers en matière environnementale, comptable, juridique, fiscale et douanière »

Dates et lieu : 24 et 25 mai 2017 à l’hôtel BRAVIA, Ouagadougou • dimanche 23 avril 2017 à 12h12min

Cette nouvelle règlementation qui cristallise les attentes du gouvernement et des populations ne manque pas cependant de soulever des inquiétudes pour les investisseurs. Des difficultés de compréhension et d’interprétation du code de 2015 et de ses textes d’application ne manqueront pas de se poser au regard des changements importants qu’ils portent. En effet, le nouveau cadre légale et règlementaire de l’activité minière comporte des implications en matière environnementale, comptable, juridique, fiscale et douanière.

Ainsi, l’appropriation de l’ensemble du nouveau dispositif légal et règlementaire minier constitue un véritable défi à relever pour l’ensemble des acteurs miniers burkinabè. C’est conscient de cela, et fort de son expérience aussi bien dans le conseil et l’assistance aux sociétés minières qu’en tant qu’acteur dans l’élaboration du code minier de 2015 et ses textes d’application, que le Cabinet CFA-AFRIQUE SA a tenu les 16 et 17 mars 2017 à l’hôtel BRAVIA ses deuxièmes journées d’études minières.

Cette session de formation ayant suscité un immense intérêt de la part des acteurs miniers, le cabinet CFA-AFRIQUE a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs miniers qu’il tiendra une seconde session de formation sur le code minier de 2015 et ses textes d’application sous le thème plus élargi suivant : « Le code minier de 2015 et ses textes d’application : le nouveau dispositif applicable aux sociétés minières et aux sous-traitants miniers en matière environnementale, comptable, juridique, fiscale et douanière » les mercredi 24 et jeudi 25 mai 2017 à l’hôtel BRAVIA. Cette seconde session de formation comme l’indique son thème, a été enrichi de trois modules, à savoir les règles environnementales applicables aux exploitations minières, le droit comptable et le régime de la sous-traitance minière afin d’apporter une plus grande satisfaction à l’ensemble de ses participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif général de cette session de formation est de permettre aux sociétés minières et aux sous-traitants miniers de mieux s’approprier la nouvelle règlementation minière et de mieux en cerner les implications. Elle permettra en outre aux participants d’avoir une meilleure connaissance des nouvelles règles environnementales auxquelles sont astreintes les sociétés minières ainsi que les implications comptables de la réforme minières.

D’une manière spécifique, il s’agira de :

passer en revue le régime des titres miniers, des fonds miniers et leur mode de fonctionnement ;

analyser l’incidence des évolutions législatives sur les conventions minières signées avec l’Etat burkinabé ;

présenter de façon détaillée la fiscalité applicable aux sociétés minières en phase de recherche, en phase de travaux préparatoires et en phase d’exploitation ;

présenter de façon détaillée le régime douanier applicable à l’exploitation minière en phase de recherche, en phase de travaux préparatoires et en phase d’exploitation ;

mettre en exergue les droits et obligations des acteurs miniers au regard des règles environnementales ;

présenter de façon détaillée la conduite de la notice et de l’étude d’impact environnemental, etc.

analyser l’incidence des nouvelles règles portées par le code minier sur la comptabilisation de certaines opérations minières (transfert de charges, règle de provisionnement etc…) ;

présenter le régime fiscal et douaniers des sous-traitants miniers ;

PUBLIC CIBLE :

Les directeurs généraux, les directeurs financiers, les comptables, les responsables juridiques, les responsables sécurité-environnement, les responsables logistiques de sociétés minières des sous-traitants miniers et des fournisseurs de biens et services de sociétés minières, les environnementalistes, et d’une manière générale toute personne intéressée.

CAHIER DU PARTICIPANT

La formation donne droit à un kit du participant composé :

d’une clé USB contenant toutes les communications et textes régissant le secteur minier ;

d’une attestation de formation.

NB1 : INITIALEMENT PREVU POUR LES 11 ET 12 MAI 2017, LA FORMATION EST REPORTEE AU 24 ET 25 MAI 2017 POUR DES RAISONS DE CALENDRIER INDEPENDANT DE NOTRE VOLONTE.

NB2 : Exceptionnellement, les personnes et entreprises ayant participé à la première session des journées minières sont autorisées à s’inscrire au coût réduit de 250 000 F CFA HT/personne.

Pour plus d’informations/ inscriptions veuillez contacter le Cabinet CFA-AFRIQUE SA au :

Tél : (+226) 25 33 37 85/ 67 43 18 28

Email : sbourgou@cfa-afrique.com et cfa-afrique@cfa-afrique.com

PROGRAMME DES JOURNEES

MERCREDI 24 MAI 2017

07H30-08h00 : Accueil et installation des participants

MODULE 1 : « LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET COMPTABLE DES OPERATIONS MINIERES »

08H00-08H30 : Thème 1 : « Les grandes orientations juridiques de la politique minière du Burkina Faso »

: Animateur : Dr Brahima GUIRE, DG du cabinet CFA-AFRIQUE

Discours introductif-Genèse sur le code minier de 2015 et ses textes d’application ;

La stabilisation du régime fiscal et douanier ;

Le régime des titres miniers.

Le régime juridique des sous-traitants miniers

08H30-09H00 : Débats avec l’animateur

09H00-10H00 : Pause-café

10H00-11H30 : Thème 2 : « Le Régime environnemental des sociétés minières au Burkina Faso »

Animateur : M. Tidiani ZOUGOURI, BUNEE, Ingénieur Chimie Industrielle, Génie de l’environnement

Points essentiels :

La conduite de l’étude d’impact environnemental ;

Les fonds de préservation de l’environnement ;

Les produits chimiques prohibés ;

La réhabilitation de l’environnement ;

La fermeture de la mine et l’environnement.

11H30-12H30 : Débats avec l’animateur

12H30-13H30 : Pause - Déjeuner

13H30-15H00 : Thème 3 : « Les implications comptables de la réforme minière au Burkina Faso »

Animateur : M. Hamadé OUEDRAOGO, Expert-comptable diplômé, Associé-Directeur de CACS SARL

Points essentiels :

Spécificités comptables des activités minières ;

Traitement comptables des charges immobilisées ;

Traitement comptable du transfert des charges ;

Traitement comptable des impôts et taxes ;

Règles de provisionnement et d’amortissement

15H00-16H30 : Débats avec l’animateur

Fin de la première journée

JEUDI 25 MAI 2017

07H30-08h00 : Accueil et installation des participants



MODULE 2 : « LE NOUVEAU REGIME FISCAL ET DOUANIER DES OPERATIONS MINIERES AU BURKINA FASO »

08H00-09H00 : Thème 1 : « Régime fiscal en phases de recherches »

Panélistes : Dr. Brahima GUIRE, Directeur Général du cabinet CFA-Afrique

: Mme Martine KOUDA, Directrice de la Législation et du Contentieux de la DGI

Points essentiels :

Redevances et taxes superficiaires

Impôts et taxes applicables

Avantages fiscaux et procédure de mise en œuvre

Situation particulière des sous-traitants

09H00-09H30 : Débats avec les panélistes

09H30-10H00 : Pause-café

10H00-12H30 : Thème 2 : « Régime fiscal en phase de travaux préparatoires et d’exploitation »

Panélistes : Dr. Brahima GUIRE, Directeur Général du cabinet CFA-Afrique

: Mme Martine KOUDA, Directrice de la Législation et du Contentieux de la DGI

Points essentiels :

Le régime fiscal en phase de travaux préparatoire

Redevances et taxes superficiaires

Avantages fiscaux et procédure de mise en œuvre

Implications fiscales du transfert des charges

Traitement fiscal des amortissements et provisions

Traitement fiscal des déficits cumulés

Traitement du crédit TVA

Nouvelle implications fiscales du transfert des charges

La TVA des sociétés minières,

Avantages fiscaux et procédures de mise en œuvre

Régime des sous-traitants miniers

12H30-13H15 : Débats avec les panélistes

13H15-14H15 : Pause - Déjeuner

14H15-15H45 : Thème 3 : « Régime douanier des opérations minières »

Animateur : M. Radéwoussogo SANKARA, Inspecteur divisionnaire des douanes, Direction de la législation et de la règlementation à la DGD

Points essentiels :

Le régime douanier des sociétés minières

Régime douanier en phase de recherche

Régime douanier en phase de travaux préparatoire

Régime douanier en phase d’exploitation

Le régime douanier des sous-traitants miniers

Avantages douaniers et procédure de mise en œuvre

Le régime douanier suspensif ou dérogatoire et obligations du contribuable

15H45-16H15 : Débats avec l’animateur

16H15-17H00 : Débats conclusifs avec tous les animateurs

17H00 : Cocktail final