5e édition de la coupe de l’excellence : Ouahigouya dame le pion sur Ouagadougou

La coupe de l’excellence inter-établissements de l’association Soyons solidaires (A2S) a livré son verdict, ce samedi 22 avril 2017 sur le terrain du lycée « le Réveil ». Deux établissements de la ville de Ouahigouya, à savoir le lycée technique commercial Yam Denda et le lycée Yadéga se sont imposé à Ouagadougou face au lycée Nelson Mandela, aussi bien chez les messieurs que chez les dames. 5e du genre, cette coupe s’est déroulée sous le thème « Choisissons la paix et construisons-là » et a été parrainée par le député Aboubacar Ouédraogo.

Débutée le 11 février dernier avec seize équipes, la 5e coupe de l’excellence inter-établissements a tenu toutes ses promesses. Deux mois durant, les équipes se sont disputées âprement, dans un esprit de Fair play, les rencontres à Ouagadougou et à Ouahigouya. Tenant du titre l’année dernière dans la catégorie « Messieurs » et habitué des phases finales de la compétition, le lycée Nelson Mandela s’est incliné samedi soir face à une équipe endiablée du lycée technique commercial Yam Denda de Ouahigouya (LTCY). Pour leur première participation à ce tournoi, Ouattara Djibril et ses coéquipiers ont sorti le grand jeu devant un grand public venu communier avec l’association Soyons solidaires, initiatrice de l’événement. Après cinquante minutes de jeu, c’est finalement à la fatidique séance des tirs aux buts que les visiteurs sont venus à bout du Nelson par le score de 3 buts à 1.

Le Nelson détrôné

Une vue des officiels parmi lesquels Chérif Sy, Haut-représentant du chef de l’Etat

Pourtant, rien n’était joué d’avance. Dès l’entame du match, le lycée Nelson Mandela en rouge et jaune, favori, va tenter d’intimider son adversaire qui avait pourtant un gabarit plus élevé. Après dix minutes de jeu marquées de plusieurs occasions, le jeu s’équilibre très rapidement. Le duel est serré. En effet, le LTCY a adopté une stratégie bien risquée : Défendre et compter sur son dernier rempart. A en croire le capitaine, Ouattara Djibril, l’équipe espérait ainsi atteindre les tirs aux buts et remporter la coupe grâce à son portier dont les parades ont convaincu plus d’un. Au score final, le lycée Nelson Mandela encaisse trois buts et n’arrive à trouver la lucarne de l’adversaire qu’une seule fois. Il ne réussit donc pas à venger son équipe féminine qui s’est écroulée, quelques minutes plutôt, 1 à 0 face aux dames du lycée Yadéga de Ouahigouya. Ces dernières après avoir manqué à plusieurs reprises les filets, avaient pourtant baissé la garde en seconde mi-temps. Ce qui a failli leur coûté la quinine si le dossard n°11 n’avait pas dégagé in extrémis le cuir à 3 minutes de la fin.

Récompenses

L’équipe du lycée technique commercial Yam Denda de Ouahigouya avant le coup d’envoi

Si cette 5e édition se distingue des précédentes par le nombre de spectateurs qui ont pris d’assaut le terrain du lycée privée le Réveil, elle est tout aussi particulière pour les équipes finalistes qui sont reparties avec des lots consistants. Ainsi le champion chez les messieurs a remporté le trophée, deux ballons et une enveloppe de cent cinquante mille francs CFA. Leurs dauphins s’en tirent avec cent mille francs CFA et un ballon. Idem du côté des dames. Le meilleur gardien et le meilleur joueur Fair play ont été également récompensés.

Un paquet d’activités socio-éducatives en 2017

Le parrain Aboubacar Ouédraogo

Le football est facteur de cohésion sociale et le parrain de cette coupe, le député Aboubacar Ouédraogo, a salué « l’esprit d’équipe, la discipline, le respect de l’autre, le don de soi et l’amitié », qui ont été véhiculés par le tournoi et a invité les jeunes à « choisir et à construire la paix » pour le que ce soit en famille, à l’école ou partout ailleurs.

Le président de l’association Soyons solidaires, Dimitri Ouédraogo

En plus de la coupe de l’excellence inter-établissements, rappelons que l’association Soyons solidaires présidée par Dimitri Ouédraogo mène d’autres activités socio-éducatives pour la protection de l’environnement et contre les fléaux sociaux. Pour l’année 2017, l’association a prévu une série d’activités dont une plantation d’arbres dans le Centre-Nord au mois d’août, un festival dénommé « Reem » à Kongoussi en novembre et une collecte de sang.

