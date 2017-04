Jeux du hasard : La Lonab apprend à ses parieurs à jouer responsable

On a tous besoin de réaliser un rêve ou un projet et dans ce cas, le jeu du hasard peut être la solution idéale. D’ailleurs, nombreux sont ces parieurs qui ont vu leur vie changée grâce aux jeux de la loterie. Des heureux gagnants, la Loterie nationale du Burkina n’en manque pas, mais il n’en demeure pas moins qu’il existe aussi des « malheureux », surtout, quand on devient un dépendant du jeu.

Consciente de la problématique du jeu excessif, la LONAB, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, s’est engagée depuis 2012 à faire du « jeu responsable ». Selon Aymar Tiendrébéogo, chef d’équipe du projet « jeu responsable », la mise en place de cette mesure entend protéger les mineurs, orienter les joueurs à difficultés liées au jeu vers des centres de traitement pour sortir de l’addiction et de diffuser la vraie image de la loterie vis-à-vis des joueurs et des non joueurs. Pour lui, la LONAB est une entreprise soucieuse du bien-être de ses clients. « Nous sommes en train de construire notre propre politique du jeu responsable. Dans cette démarche, il était important que nous puissions échanger avec l’ensemble des parties prenantes, notamment les journalistes afin qu’ils soient des relais d’information et de sensibilisation » a-t-il noté, soulignant que la LONAB est membre de la World Lotery Association (l’association mondiale des loteries) qui a instauré les règles du « jeu responsable » en 2006.

le concept du « jeu responsable » expliqué aux journalistes

Des journalistes, il leur a été demandé de contribuer à informer le public sur le concept du jeu responsable. Et le chef du projet de souligner que : « Le joueur doit comprendre que le jeu est un loisir et non une dépendance, qu’il mise de l’argent et que cette mise est irréversible. Il faut que l’issue du jeu repose principalement sur le hasard ». Et pour accompagner cette séance d’information et de sensibilisation, l’institution a déjà inséré des affiches relatives au « jeu responsable » niveau de ses points de ventes (affiches d’interdiction du jeu au moins de 18 ans).

Notons que cette session de formation qui a réuni une dizaine journalistes de Tenkodogo, de Koupéla et de Fada N’gourma, intervient après celle de Ouagadougou.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net