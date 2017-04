Présidentielle française : 1775 électeurs inscrits à Ouagadougou

C’est un institut français sous haute protection qui nous a accueillis, ce dimanche matin aux environs de 9h. Postés devant et dans l’enceinte de l’institut, des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) sont aux aguets et prêts à parer à toute éventualité. Le bureau de vote a ouvert ses portes depuis 8h et les gens vont et viennent. « Pour le moment, les choses se passent très bien sauf qu’on n’a pas reçu les affiches des candidats », nous confie le Consul de France, Jean Chanson, celui-là même pour qui l’organisation des votes est devenu une routine.

Une file d’attente d’électeurs

Même si aucune plainte n’a été enregistrée pour le moment, M. Chanson note que deux personnes qui pensaient être inscrites n’ont pas trouvé leurs noms sur les listes. Et il compte donc se rendre au consulat pour vérifier pourquoi ces personnes ne sont pas inscrites. Et s’il y a lieu, un recours pourrait être déposé au tribunal d’instance de Paris qui pourra statuer dans la journée pour que des électeurs soient rajoutés à la liste si cela est dû à une erreur matérielle.

Il est 10h lorsque l’ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre, arrive à l’Institut pour accomplir son devoir civique et celui de son épouse par procuration. Après les vérifications d’usage, il se saisit de plusieurs bulletins de vote (si il en prend un tout le monde saura pour qui il va voter, NDLR), se présente dans l’isoloir avant de rejoindre l’emplacement de l’urne. Avant de déposer le bulletin, une deuxième vérification de l’électeur est faite. RAS, il vote.

Jean Chanson, Consul de France à Ouagadougou

Le vote des Français de l’extérieur peut-il influencer le résultat du premier tour de ces élections ? « Que vous soyez en Afrique, en France ou dans le Pacifique, ça ne change pas grand-chose : chaque électeur n’a droit qu’à un seul vote. Les Français de l’Etranger influencent à la mesure du nombre qu’ils sont », a indiqué le diplomate français. Et si l’on en croit le registre des Français établis hors de France à la date du 31 décembre 2016, 3 317 Français sont au Burkina Faso. Et selon le Consul, Jean Chanson, parmi cette communauté, l’on dénombre 1500 binationaux.

Sœur Marie Louise, religieuse française à Diabo

La fermeture des bureaux de vote est prévue à 19h et les premiers résultats de ce premier tour sont attendus à 21h, heure locale. Qui l’emportera ? Nul ne le sait. Pour sûr, Sœur Marie Louise, présente au Burkina depuis 1981, prie pour que l’Esprit Saint éclaire le futur locataire de l’Elysée et qu’il soit un homme de bien. Autre souhait de cette religieuse française venue de Diabo, commune située à plus de 200 km : « Que la France redevienne la fille ainée de l’Eglise car les gens ont perdu la foi ».

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net