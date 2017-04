« Le pays tangue, le pouvoir est grippé », selon le Coordonnateur du CED, Pascal Zaïda

C’est dans une salle de conférence du CBC pleine de membres et sympathisants, que les responsables du CED ont procédé à la clôture des travaux de leur assemblée générale. Un rendez-vous qui s’est soldé par de nombreux actes, dont des appels aux autorités coutumières et religieuses pour un plaidoyer pour le retour des exilés ; au ministre de la défense pour la retransmission en direct du procès du putsch sur les médias et au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou afin qu’il fasse la lumière sur les affaires de tentatives d’assassinat sur les personnalités politiques révélées lors des audiences de l’affaire attaque de Yimdi. A la Haute Cour de justice, les participants lancent un appel à prononcer son incompétence ou au moins à ne s’en tenir rigoureusement qu’à la loi et punir les personnes qui doivent l’être selon le code pénal. Aux organisations internationales et à la communauté internationale, le CED appelle à la solidarité pour obtenir des dirigeants politiques au pouvoir plus d’égards pour les droits humains, le respect de la pluralité et la fin des arrestations et procès politiques. Enfin, l’organisation a adressé une motion de soutien aux détenus politiques et à leurs familles.

A en croire le coordonnateur national, Pascal Zaïda, les membres et sympathisants du CED restent convaincus qu’un Burkina réconcilié avec lui-même est possible ; un Burkina où la démocratie aura droit de cité, un Burkina où on ne peut pas en même temps se dire combattant de la liberté et être défenseur de l’exclusion et de l’arbitraire. « Oui, ce sont ces valeurs qui nous réunissent dans le cadre de notre organisation. Que ceux qui, de bonne foi, penseraient qu’autre chose que la défense de la démocratie et la liberté constituerait notre objectif se le tienne pour dit », déclare Pascal Zaïda. Il a également expliqué que depuis septembre 2016, les responsables du CED ont entrepris un certain nombre de démarches allant dans le sens d’apaiser les cœurs. De ses observations, rien ne va au Burkina. « La classe politique ne se parle pas. C’est dommage que les dirigeants aujourd’hui estiment que tout est rose », exprime-t-il, pointant la situation économique, le boom des revendications sociales et les dossiers judiciaires. « Après avoir rencontré un certain nombre de personnalités, nous avons estimé qu’il était temps qu’on aille à cette assemblée générale pour faire le point de ce que nous avons eu comme éléments de base », souligne-t-il, demandant à la justice, notamment la Haute cour de justice, et par rapport au jugement des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, de dire le droit. Rien que le droit. Le CED demande que tout le monde (les exilés) regagne le pays et que ceux qui ont à répondre devant la justice le fasse (et de façon objective). En claire, précise M. Zaïda, tous ceux qui sont contraints à l’exil pour des faits politiques, liés à l’insurrection de 2014 doivent rentrer et ceux contre qui pèsent des preuves objectives vont répondre devant les juridictions.

Les responsables de l’organisation se demandent également pourquoi les généraux Djibrill Bassolé et Gilbert Diendéré ne sont toujours pas jugés. Sur tous ces dossiers, le CED appelle à un jugement retransmis en direct sur les médias. Pascal Zaïda et ses camarades déplorent également que des gens, (dirigeants actuels), qui ont passé environ 27 ans au pouvoir avec Blaise Compaoré, renient leur passé. « Ce n’est pas Burkinabè », martèle Pascal Zaïda. Pour ce dernier, la vengeance ne doit pas primer sur la justice. « Aujourd’hui, le pays tangue, le pouvoir est grippé. Mais, on ne veut pas reconnaître », s’adresse-t-il aux dirigeants.

« C’est le lieu d’attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur les décisions qui seront prises par la Haute Cour de justice. Nous espérons qu’elle saura se départir des condamnations politiques et dire effectivement le droit. De la même façon, nous ne comprenons pas que dans un contexte d’insécurité, des généraux qui ont fait la preuve de leur loyauté et de leur efficacité sur le terrain soient gardés toujours en prison sans jugement. En dehors de la peur, rien n’explique leur détention sans jugement », pense le coordonnateur national du CED, Pascal Zaïda. Pour le CED, personne n’est pour l’impunité et pour l’injustice. Mais, poursuit M. Zaïda, l’organisation s’insurge contre « la justice sélective ». « La justice que nous prônons, c’est celle où tous les acteurs, à quelque niveau qu’ils soient aujourd’hui, répondent de leurs actes passés », clarifie le premier responsable de l’organisation pour qui, il faut éviter les procès à caractère politique, si l’on veut construire une nation forte et unie.

« De nos jours, les populations sont tenaillées par les affres de la vie chère, les couches socio-professionnelles sont permanemment en luttes pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives », égrène le coordonnateur national. Pour lui, le pouvoir est aux abois. C’est pourquoi, les participants à cette instance statuaire estiment que seul le concours de toutes les filles et de tous les fils du pays doit être prôné. « Le CED appelle à une politique gouvernementale tendant à favoriser et à encourager le retour sans condition de tous les exilés politiques dont en premier chef, le Président Blaise Compaoré. Qu’il lui soit donné la possibilité de rentrer dans son pays et y vivre sans y être inquiété au regard de tout le sacrifice qu’il a consentit pour le développement de ce pays », a lancé Pascal Zaïda dans une salve d’ovations de la salle. Il plaide également pour la libération des « détenus politiques ».

O.O

Lefaso.net