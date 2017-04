Le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA en visite de travail en Arabie Saoudite

Dans cette seconde ville, pôle économique Saoudienne, le chef du gouvernement aura des séances de travail au siège la de Banque Islamique de Développement, pour échanger notamment sur la mobilisation des fonds destinés à financer les projets du PNDES, la création d’une banque islamique au Burkina et l’émission de « SKUKs »

Le Premier Ministre accompagné de certains membres du gouvernement, et d’une délégation de la Chambre de Commerce et d’industrie du Burkina, participera à une réunion bilatérale avec le Président de la BID. Cette rencontre sera suivie de rencontres sectorielles entre les membres du gouvernement et les départements techniques de la BID sur des projets se rapportant à leurs domaines respectifs.

En rappel, la BID avait promis lors de la Conférence de Paris sur le financement du PNDES, d’accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de ses projets structurants. Cette visite de travail permettra de poser les jalons sur les modalités de décaissement de ces Fonds.

Le programme du séjour de Paul Kaba THIEBA à Djeddah prévoit également une rencontre avec les premiers responsables de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et une séance de travail entre hommes d’affaires burkinabè et saoudien.

Par ailleurs, le Premier Ministre aura également des audiences avec les Autorités de l’Arabie Saoudite.

En marge de cette visite, le chef du gouvernement mettra à profit son séjour pour échanger avec les burkinabè vivants en Arabie Saoudite et aura des audiences avec des investisseurs privés.

DCI/PM