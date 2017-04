Un secret de succès tant ignoré et pourtant si efficace !

La gratitude d’un Professeur d’université envers ses étudiants

C’est l’histoire d’un professeur d’université qui a décidé d’honorer chacun de ses étudiants en leur disant la différence que chacun d’eux avait faite dans sa vie de professeur.

Il appela chaque étudiant devant la classe, un à la fois.

Premièrement, il dit à chacun d’eux combien il ou elle avait fait une différence pour lui, et pour la classe.

Puis, il remit à chacun d’eux un ruban bleu, imprimé en lettres dorées, avec l’inscription “QUI JE SUIS FAIT UNE DIFFÉRENCE”

Ensuite, le professeur décida de faire un projet pour la classe, afin de voir quel impact cela aurait sur la Communauté.

Le professeur donna à chaque étudiant trois (3) rubans bleus de plus, et leur donna instructions de sortir et de faire connaitre cette cérémonie de reconnaissance et de gratitude à la communauté.

La gratitude d’un étudiant envers son maître de stage

Quelques jours plus tard, les étudiants devaient faire un suivi pour voir quelles personnes ils allaient honorer afin de faire un compte-rendu à la classe une semaine plus tard.

Un des garçons de la classe se rendit chez un jeune cadre d’entreprise qui l’accueillait en stage. Il lui fit l’honneur de lui remettre le ruban en l’épinglant sur sa chemise, parce que cet homme l’avait aidé dans la planification de sa carrière lors de son passage dans son entreprise.

Il lui restait donc deux rubans. Il décida de remettre ces deux rubans restant au jeune cadre et lui dit : “Nous faisons, dans notre classe, un projet de gratitude, et nous aimerions que vous sortiez, trouviez quelqu’un à honorer et lui donner un ruban bleu ».

La gratitude d’un jeune cadre envers son patron

Plus tard ce jour-là, le jeune cadre d’entreprise alla voir son patron, qui avait une réputation de grincheux. Il lui dit qu’il l’admirait profondément d’être un génie créatif.

Le patron sembla très surpris. Le jeune cadre d’entreprise lui demanda s’il voulait bien accepter le cadeau du ruban bleu, et lui permettre de l’épingler sur lui. Le patron lui dit : « Bien sûr ». Le jeune cadre prit l’un des rubans bleus et le plaça à droite, sur le veston de son patron, au-dessus de son cœur.

Il lui demanda, en lui offrant le dernier ruban : « Voudriez-vous prendre ce dernier ruban, le passer à quelqu’un pour l’honorer ? ». Le jeune qui m’a donné ces rubans fait un projet de classe, et il veut que nous continuions cette “cérémonie de gratitude” et voir comment cela affecte les gens.

La gratitude d’un patron envers son fils

Ce soir-là, le patron revient à la maison et s’assit avec son fils de 14 ans. Il lui dit : « Une chose incroyable m’est arrivée aujourd’hui. J’étais dans mon bureau et l’un de mes employés entra et me dit qu’il m’admirait et me donna un ruban bleu disant que je suis un génie créatif. Imagine ! Il pense que je suis un génie créatif ! Alors, il plaça le ruban sur moi, avec l’inscription “Qui je suis fait une différence”. Il me donna un ruban de plus et me demanda de trouver quelqu’un d’autre pour recevoir cet honneur. Alors que je conduisais vers la maison ce soir, j’ai commencé à chercher, qui pourrais-je honorer avec ce ruban et j’ai pensé à toi. Je veux te faire cet honneur. Mes journées sont compliquées et quand j’arrive à la maison, je ne fais pas beaucoup attention à toi. Je te crie dessus par ce que tu n’as pas de bonnes notes ou pour ta chambre en désordre. Alors, ce soir, je veux juste m’assoir avec toi ici et, bien, juste te dire que tu es important à mes yeux et que tu fais une grande différence dans ma vie. En plus de ta mère, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Tu es un bon garçon et je t’aime ! »

Le jeune garçon commença à sangloter ne pouvant s’arrêter de pleurer. Tout son corps en tremblait. Il regarda son père et lui dit le regard plein de larmes : « Papa, plus tôt ce soir, je me suis assis dans ma chambre et j’ai écrit une lettre, à toi et à maman, expliquant pourquoi je voulais me donner la mort, et je vous demandais de me pardonner. Je me serais suicidé ce soir pendant que vous seriez endormis. Je croyais que vous ne vous souciez pas du tout de moi et que je ne comptais pas à vos yeux. La lettre est en haut. Je ne pense pas que j’en aurai encore besoin ».

Son père monta à l’étage et trouva une lettre écrite avec le cœur rempli d’angoisse et de douleurs.

Une nouvelle vie de gratitude pour tous et envers tous

Le patron retourna au travail le lendemain matin, il était un homme changé. Il n’était plus un grincheux, mais s’assurait de montrer à tous ses employés que chacun d’eux faisaient une différence dans sa vie.

Le jeune cadre aida plusieurs autres personnes dans leurs plans de carrière, l’un de ceux-là était le fils du patron, qui n’oublia jamais de leur faire comprendre qu’ils avaient tous fait une différence dans sa vie.

L’étudiant et ses camarades de classe apprirent une véritable leçon : comment la gratitude peut sauver une vie et contribuer à changer une communauté.

Ma gratitude envers vous, lecteurs de la Chronique du Coach

Merci pour la force que vous me donnez d’écrire chaque semaine

Merci pour la permission que vous m’avez donné de contribuer à votre vie.

Merci pour le sentiment d’être utile que vous me donnez en étant les lecteurs de cette chronique.

Merci pour le relais que vous êtes pour transmettre mon message d’optimisme : « Tous Leaders c’est possible ».

Merci pour l’occasion que vous me donnez d’accomplir le But de ma vie.

Merci juste de me lire maintenant, en ce moment même… Recevez ma profonde gratitude.

Coach Ezéchiel OUEDRAOGO,

Le Précieux Partenaire du Succès des Managers et des Entrepreneurs

Conférencier –Formateur-Coach Certifié Membre de la John Maxwell TEAM

Directeur Général de Success Valuable Partner – SVP Sarl

NB : En signe de gratitude, Recevez ma série de 10 vidéos de coaching sur le site http://oser-reussir-sa-vie.com