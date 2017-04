Deuxième commission mixte de coopération Burkina/ Nigeria : Sept accords de coopération signés

Dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de fraternité, de coopération et de solidarité qui existent entre le Burkina Faso et la République Fédérale du Nigeria, s’est déroulée du 18 au 20 avril 2017 à Ouagadougou, la deuxième session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Au cours de ces trois jours de travaux, les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération dans divers domaines d’intérêt commun. Il s’agit notamment de ceux de l’eau, des transports et de la communication, de la santé et des questions sociales et techniques, de l’énergie, des infrastructures, de l’environnement et des changements climatiques, et enfin des questions militaires et sécuritaires. Les travaux ont abouti à la finalisation de sept projets d’accords de coopération et les parties ont décidé d’accélérer le processus de finalisation de trois projets d’accords restants.

Pour le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l’extérieur Désiré Sougouri, cette rencontre a permis de renouer au niveau bilatéral les dialogues engagés. Pour lui, la conclusion des travaux est satisfaisante au regard de la finalisation des nouveaux accords couvrant divers domaines et élargissant le champ de la coopération entre les deux pays. Pour lui, la question du suivi des accords est essentielle et il faudra de ce fait privilégier des rencontres de suivi à mi-parcours afin d’identifier les éventuels goulots d’étranglement et de proposer des solutions alternatives. Il a par ailleurs rassuré que la partie burkinabè n’épargnera aucun effort pour l’exécution des engagements pris.

Le rendez-vous a été pris pour 2018 à Ouagadougou pour la réunion de suivi, et pour 2019 pour la troisième commission mixte de coopération à Abuja.

Youmali Koanari

Lefaso.net