REGIS-ER, Maître d’ouvrage, lance un appel d’offre pour la réalisation de quatorze puits

REGIS-ER, Maître d’ouvrage, lance un appel d’offre pour :

• la construction de quatre (04) puits maraîchers dans les villages de Lontia, commune de Solhan et de Bandihossi commune de Sebba) dans la région du Sahel (Lot 1).

• la construction de six (06) puits maraîchers dans les villages de Kieglesé et de Halamou (commune de Barsalogho) et de Bissighin (commune de Nagbingou) dans la région du Centre-Nord (Lot 2).

• la construction de quatre (04) puits maraîchers dans les villages de Lahama et Lipaka, commune de Manni dans la région de l’Est (Lot 3).

Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le DAO, à compter de la date de notification de l’entrée en vigueur du Marché.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de REGIS-ER au Burkina Faso, sis Rue Baor Ganga, Porte N°661,Ouagadougou, Burkina Faso, Téléphone : (226) 25 36 39 39/ (226) 25 36 39 01, aux jours et heures suivantes : du lundi au jeudi de 8H00 à 13h00 et de 14h00 à 17H30 et le vendredi de 8H00 à 12H00.

La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 12 Mai 2017 à 12H.