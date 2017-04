In memoria : Michèle Julie Bernadette MOKARA/OUEDRAOGO

Monsieur MBAILAYE Nakounda et famille à Ouagadougou Sa Majesté le Yatenga Naaba, la grande famille Royale du Yatenga,

Les familles de : feu le Colonel Arzouma Michel OUEDRAOGO, feu Son Excellence Gérard Kaongo OUEDRAOGO, feu El Hadj Salif Nabiga OUEDRAOGO,

Les familles de : Monsieur Zinsi OUEDRAOGO, El Hadj Hamadé Bangré OUEDRAOGO, El Hadj Noufou OUEDRAOGO ASFA,

La famille YAMEOGO à Ronsin-Koudougou et Ouagadougou

Monsieur Georges P. OUEDRAOGO et son épouse Mathilde YAMEOGO

Leurs enfants : Marcelle, Mélanie, Serge, Mariette Eliane, Myriam, Carine et Samuel

Les familles alliées : ZONGO, KONSEIBO, BAKONE, ILBOUDO, SAMA, BLAISE et DIALLO à Ouagadougou et France.

Monsieur MOKARA Nodjimbaye Marcel Proviseur du Groupe Scolaire Sougrinooma

Les enfants : Cynthia Mékila étudiante à l’Université Aube Nouvelle Ouagadougou, Célia Moanodji Noëlla et Nicolas Mbayam à Koudougou,

Renouvellent du fond du cœur leurs sincères remerciements et gratitudes aux nombreux parents, amis et connaissances qui leur ont apporté leurs soutiens multiformes lors du rappel à Dieu le 22 décembre 2015 de leur très chère et regretté :

Fille ; épouse ; mère ; sœur ; tante ; belle-sœur et amie

Michèle Julie Bernadette MOKARA/OUEDRAOGO.

Sociologue à l’EPCD de Koudougou

Les familles vous invitent à vous unir à elles dans la prière à l’occasion de la célébration des funérailles chrétiennes qui se dérouleront les 28 et 29 avril 2017 à Ouagadougou suivant le programme ci-après :

• Vendredi 28 avril 2017

10h : Bénédiction de la tombe au cimetière route de Saponé ;

21h : Veillée de prière à la paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’oie Ouagadougou.

• Samedi 29 avril 2017

8h : Grande messe à l’église Notre Dame des Apôtres de la Patte d’oie Ouagadougou.

UNION DE PRIERES -.