L’Assemblée générale de l’ONU confirme la nomination de M. Achim Steiner, de l’Allemagne, comme Administrateur du PNUD

Le nouvel Administrateur du PNUD succède à Mme Helen Clark, de la Nouvelle-Zélande, qui est arrivée aujourd’hui au terme de son deuxième mandat commencé en avril 2013.

M. Achim Steiner, qui dirigeait jusqu’ici la « Martin School » de l’Université d’Oxford, n’est pas étranger au système des Nations Unies. Il a été Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de 2006 et 2016, et Directeur général de l’Office des Nations Unies à Nairobi, de 2009 à 2011.

Fondé en 1966, le PNUD est l’un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion sociale, avec un budget quadriennal de plus de 20 milliards de dollars. Présent dans 170 pays et territoires, le PNUD s’attache, en coopération avec les autorités gouvernementales, la société civile, le secteur privé et d’autres partenaires, à façonner une approche globale du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Source : https://www.un.org/press/fr/2017/ag11907.doc.htm

