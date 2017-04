L’UNESCO décerne le Prix Houphouët-Boigny au maire de Lampedusa et à SOS Méditerranée

L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a décerné le Prix 2017 Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Giuseppina Nicolini, maire de la ville de Lampedusa (Italie), ainsi qu’à l’organisation non gouvernementale SOS Méditerranée (France) pour leurs efforts déployés en vue de sauver des réfugiés et des migrants et de les accueillir avec dignité.

« Après l’étude des conditions dans le monde, le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix estime que les migrants et les réfugiés constituent de nos jours un enjeu primordial, notamment en Méditerranée où près de 13 000 hommes, femmes et enfants ont péri dans des naufrages depuis 2013 », a déclaré le Président par intérim du jury, Joaquim Chissano, ancien Président du Mozambique.

Depuis qu’elle a été élue maire en 2012, Giuseppina Nicolini est reconnue pour sa grande humanité et son engagement constant dans la gestion de la crise des réfugiés et de leur intégration après l’arrivée de milliers de réfugiés sur les côtes de Lampedusa et ailleurs en Italie.

SOS Méditerranée est une association européenne qui a pour vocation de porter assistance à toute personne en détresse en mer Méditerranée. Depuis le lancement des opérations de sauvetage en février 2016, l’organisation a sauvé plus de 11 000 vies.

Le jury a également appelé la communauté internationale à veiller à ce que la mer Méditerranée redevienne un lieu où la solidarité et le dialogue interculturel dominent et cesse d’être le théâtre de tragédies.

Le Prix Félix Houphouët-Boigny - créé en 1989 et décerné tous les ans par l’UNESCO - se propose d’honorer des personnes, institutions ou organisations qui ont contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO.

Le Prix a déjà été décerné à des personnalités comme François Hollande, Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Pérès et Yasser Arafat, le Roi Juan Carlos d’Espagne et Jimmy Carter.

