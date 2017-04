Réconciliation nationale : Roch Kaboré n’apporte aucun soutien à la CODER, selon la présidence du Faso

Le 31 mars 2017, le Président du Faso a reçu la Coalition pour la Démocratie et la Réconciliation nationale (CODER), suite à une demande de ce regroupement de partis politiques.

A l’issue de cet entretien avec le chef de l’Etat, le président de la CODER, Me Gilbert OUEDRAOGO a déclaré à la presse que l’objectif de cette rencontre avec le Président du Faso était de lui « présenter la CODER, ses objectifs, son offre politique, etc.).

Interrogé lors de l’émission « Les Grandes Questions » de la radio Ouaga FM diffusée le samedi 15 avril 2017 à 09 heures et le mardi 18 mars 2017 à 04 heures du matin, sur la démarche de la CODER auprès du chef de l’Etat pour l’organisation d’un Forum de Réconciliation nationale, Monsieur Ablassé OUEDRAOGO, membre de la CODER a déclaré que « Le Président Roch Marc Christian KABORE a marqué son accord et qu’il allait être le porteur de ce projet… ».

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso tient à préciser que le Président du Faso ne se reconnaît ni de près, ni de loin dans ces propos et les déclarations de Monsieur Ablassé OUEDRAOGO n’engagent que lui-même, d’autant plus que le président de la CODER, Me Gilbert OUEDRAOGO a eu à dire à la fin de l’audience que leur organisation « reste à l’écoute pour la réponse qui leur sera apportée par le chef de l’Etat ».

Elle informe par ailleurs l’opinion publique que le Président du Faso n’apporte aucun soutien à cette organisation.

Direction de la communication de la Présidence du Faso