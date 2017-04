Ouagadougou : Une fourgonnette prend feu près du tribunal administratif

Ce mercredi 19 avril aux environs de 16h, une fourgonnette stationnée sur le parking du tribunal administratif de Ouagadougou, près du Commissariat central, a pris feu. Grace à l’intervention rapide des riverains aidés de quelques flics, il y a eu plus de peur que de mal avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

L’alerte nous a été donnée peu après 15h : L’on aperçoit une épaisse fumée noire près du Commissariat central de Ouagadougou. Un véhicule est en flamme. Les voies d’accès menant au lieu du sinistre sont barrées par les flics. Pendant que certains riverains curieux se faufilent dans la masse pour être aux premières loges, d’autres tentent d’immortaliser les instants avec leurs téléphones portables. Que s’est-il passé ?

Selon le témoignage d’un individu que nous avons recueillis, le véhicule, une fourgonnette était stationné au parking du tribunal administratif. Il était en panne et un mécanicien était en train de le réparer. C’est après avoir retiré le radiateur et tenté de démarrer le véhicule que le feu s’est déclenché. Les riverains et quelques policiers ont alors pris le soin d’écarter deux véhicules garés près de là afin d’éviter le pire.

Après cela, il a fallu dégager la fourgonnette qui se trouvait en dessous d’une ligne électrique. Et à l’aide de deux extincteurs, ils ont tenté d’éteindre le feu. Mais comme le capot était fermé, les flammes avaient fait assez de dégâts avant l’arrivée des soldats du feu qui, en moins de trois minutes, ont réussi à maitriser la situation.

Avant que la police scientifique ne vienne faire le constat, les flics du Commissariat central ont tenu à entendre le mécanicien et un membre de la famille du propriétaire de la fourgonnette.

HFB

Lefaso.net