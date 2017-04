Funérailles chrétiennes de TRAORE / SANOU Dafora Marie Agnès

Les grandes familles TRAORE à Takalédougou (Province de la Comoé), Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, Sénégal, France et Cameroun ;

La grande famille des forgerons à Tounouma, les familles SANOU à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;

La grande famille KYELEM à Dogona et Koupéla ;

Les grandes familles ADEKAMBI et DOMINGO à Cotonou et Ouagadougou ;

Les familles alliées : COULIBALY, YAO, OUATTARA, BATAKO, DIARRA, TINDANO, DRABO, PARÉ, TRAORE, KABORE, SANOGO, HIEN, SAWADOGO et DICKO ;

Monsieur Adama Pierre TRAORE et famille à Ouagadougou ;

Monsieur Nissy Joanny TRAORE, Chef du Village de Takalédougou et famille ;

Messieurs SANOU Christophe, Emmanuel, Blaise, Elie et Monsieur l’Abbé Evariste SANOU ;

Monsieur TRAORE Féré Jean Célestin Hamed, Instituteur à la retraite à Bobo-Dioulasso et ses enfants : Rosalie Sylla, Solange, Béatrice, Hortense, Nathalie, Moussa Moïse, Franck Aristide, Diane Aïda, David Daouda et Ida Aïcha à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dakar, Zorgho et Toulouse ;

Les beaux-fils : YAO Djéa Félix, OUATTARA Toa Dieudonné, BATAKO Joseph, KABORE Luck, TRAORE Abdoulaye, TRAORE Noël et la belle fille TRAORE/KABORE Sylvie ;

Les petits enfants : Antoine Claver, Judith Estelle, Yannick Lionel, Ibrahima Rock, Yoann Cédric, Hermine Samirah, Hamza Jalil, Vanina Murielle, Arnold Gilbert, Awa Inassé, Nour Chams, Marianne Sogona, Paule Anaëlle, Romaric, Marlette, Primaël Mohamed, Raël Justin, Doris Priscilla, Kristelly Brigitte, Fatim Antoinette, Nancy Roxane, Prisca Naïla, Alvin Owen, Cheick Hamed, Aurel, Ymelda Agnès, Madina, Moïra Divine et les arrières petits-enfants ;

Renouvellent leurs sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté un soutien moral, spirituel, matériel et financier lors du rappel à Dieu le mercredi 30 mars 2016 à Ouagadougou, du transfert et de l’inhumation le 02 avril 2016 à Bobo-Dioulasso de leur épouse, mère, tante, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère : Les grandes familles TRAORE à Takalédougou (Province de la Comoé), Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, Sénégal, France et Cameroun ;

La grande famille des forgerons à Tounouma, les familles SANOU à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ;

La grande famille KYELEM à Dogona et Koupéla ;

Les grandes familles ADEKAMBI et DOMINGO à Cotonou et Ouagadougou ;

Les familles alliées : COULIBALY, YAO, OUATTARA, BATAKO, DIARRA, TINDANO, DRABO, PARÉ, TRAORE, KABORE, SANOGO, HIEN, SAWADOGO et DICKO ;

Monsieur Adama Pierre TRAORE et famille à Ouagadougou ;

Monsieur Nissy Joanny TRAORE, Chef du Village de Takalédougou et famille ;

Messieurs SANOU Christophe, Emmanuel, Blaise, Elie et Monsieur l’Abbé Evariste SANOU ;

Monsieur TRAORE Féré Jean Célestin Hamed, Instituteur à la retraite à Bobo-Dioulasso et ses enfants : Rosalie Sylla, Solange, Béatrice, Hortense, Nathalie, Moussa Moïse, Franck Aristide, Diane Aïda, David Daouda et Ida Aïcha à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dakar, Zorgho et Toulouse ;

Les beaux-fils : YAO Djéa Félix, OUATTARA Toa Dieudonné, BATAKO Joseph, KABORE Luck, TRAORE Abdoulaye, TRAORE Noël et la belle fille TRAORE/KABORE Sylvie ;

Les petits enfants : Antoine Claver, Judith Estelle, Yannick Lionel, Ibrahima Rock, Yoann Cédric, Hermine Samirah, Hamza Jalil, Vanina Murielle, Arnold Gilbert, Awa Inassé, Nour Chams, Marianne Sogona, Paule Anaëlle, Romaric, Marlette, Primaël Mohamed, Raël Justin, Doris Priscilla, Kristelly Brigitte, Fatim Antoinette, Nancy Roxane, Prisca Naïla, Alvin Owen, Cheick Hamed, Aurel, Ymelda Agnès, Madina, Moïra Divine et les arrières petits-enfants ;

Renouvellent leurs sincères remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté un soutien moral, spirituel, matériel et financier lors du rappel à Dieu le mercredi 30 mars 2016 à Ouagadougou, du transfert et de l’inhumation le 02 avril 2016 à Bobo-Dioulasso de leur épouse, mère, tante, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère : TRAORE / SANOU Dafora Marie Agnès Précédemment Institutrice à la retraite à Bobo-Dioulasso

Et vous prient de bien vouloir vous unir à elles pour les funérailles chrétiennes organisées en sa mémoire selon le programme suivant :

 Vendredi 28 avril 2017

Veillée de prière au domicile familial à Bobo-Dioulasso (Quartier Médina Coura) à partir de 20 h ;

 Samedi 29 avril 2017

Messe de requiem à 09 h à la Cathédrale Notre Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, suivie de la bénédiction de la tombe au cimetière municipal et d’un partage fraternel au domicile familial.

Union de prière