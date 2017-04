Elections municipales partielles : La CENI s’explique sur le cas de Béguédo

Les conférenciers souhaitent l’utilisation du fichier de 2016 querellé. En effet, en 2016, l’opération de « réajustement » du fichier électoral est l’objet d’un contentieux. Il est litigieux et a été source de violences et de blocage du processus. Il faut le rappeler que cette opération « de réajustement » du fichier électoral s’était transformé à son temps en un enrôlement de nouveaux électeurs, ce qui n’était pas conforme au code électoral, puisque l’enrôlement de nouveaux électeurs est décidé par un décret pris en conseil de Ministres. Par conséquent, pour les élections partielles du 28 mai 2017, le seul fichier électoral valable est celui de 2015 qui réunit les conditions de légales requises car ayant servi aux couplées Présidentielle/Législatives du 29 novembre 2015. La plénière des commissaires, après donc en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité d’utiliser le fichier de 2015 dans le cadre de ces élections.

Si d’aventure la CENI s’abstenait de le faire en entérinant le fichier de 2016, elle exposerait les élections de Béguédo à un très probable risque d’invalidation par la justice au moindre recours. Une telle attitude serait une faute grave et dénoterait d’un manque de professionnalisme de la part de la CENI.

Dans son engagement à toujours rester à l’écoute de l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, la CENI a plusieurs fois rencontré les principaux leaders politiques de la commune de Béguédo. En aucun moment, la preuve n’a été établie que des électeurs ont été exclus des élections du 28 mai.

Ensuite la CENI, pour justement ne pas exclure quiconque dans les élections à venir, a proposé aux électeurs de Béguédo, inscrits antérieurement à 2016, et qui veulent voter dans l’un des quatre nouveaux villages d’en faire la demande. Cette opération a débuté depuis le 20 mars et se poursuit jusqu’au 28 avril. Pour faciliter la tâche à ceux qui voudraient user de ce droit, la CENI a disponibilisé des formulaires et instruit la CECI Béguédo d’assister gratuitement les électeurs analphabètes dans le remplissage des formulaires. La seule obligation du requérant est de faire la preuve de sa résidence dans l’un des quatre nouveaux villages conformément aux dispositions de l’article 60 du code électoral.

En tout état de cause, la CENI reste disponible, comme à l’accoutumée, pour discuter avec tous les protagonistes, sur tous les sujets concernant les partielles à venir à Béguédo. Elle exhorte chacune et chacun à inscrire ses actes et ses réactions dans la recherche paisible de solutions conformes à la loi.

Ouagadougou, le 18 avril 2017

Pour le Président et par délégation,

La Secrétaire Générale Pegdébamba.

Esther SOME/KIEMA