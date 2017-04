Incendies infrastructures forestières à Nadiagou : Une opération coup de poing a permis d’appréhender les meneurs et leurs complices

Un papier d’angle de Moussa CONGO • mercredi 19 avril 2017 à 15h39min

48 heures après les incendies du campement de Pama Sud et du Service environnemental de Nadiagou, ‘’l’opération coup de poing’’ conduite par une soixantaine de policiers et de gendarmes, a déjà permis de déférer 44 personnes à Fada N’Gourma, mais la peine du vieux Lazare demeure immense, lui qui vient de perdre plus de 250 millions de FCFA d’investissements.