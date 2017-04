Décès de YAMEOGO Yamlaneba Anatole Marie Paulin Remerciements et faire part

La grande famille Yaméogo à Guy, Nayalgué, Dapoya, Koudougou, Ouagadougou, Milan, Rome, Yaméogo Valentin, Bernardin, Noël, Pouisga à Koudougou, Mme Ramdé Pauline née Yaméogo en côte d’ivoire.

Ses frères et sœurs : Antoine, adjudant à la retraite à Koudougou, Mme Paré Judith née Yaméogo au consulat du Burkina Faso à milan, Jean Marie Pierre, sous-officier de police Municipale et Léon Marie Paul menuisier à Koudougou, sœur Hortense Marie José des sœurs Apôtres du sacré cœur en mission à Rome, Thierry Marie Solange infirmière à l’hôpital Blaise Compaoré à Ouagadougou.

La veuve Carine née Zongo et les enfants : Youwaoga Kristel Noëla, Wendpouiré Juste Axel Junior, Wendyam Léandre Ulrich Marie Joseph

Ses cousins, cousines et ses neveux

Les familles alliées :

Nanema à Yako, Zongo à Boassa, Kafando à Ouagadougou, Koala, Paré, Ouédraogo

Très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien lors du décès le 6 avril 2017 à Ouagadougou et de l’inhumation le 8 avril 2017 à Koudougou de leur très cher fils, frère, époux, père, oncle, beau-frère, cousin Yaméogo Yamlaneba Anatole Marie Paulin juriste communication adressent leurs sincères remerciements et leurs vives reconnaissances à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur soutien moral, matériel, financier et spirituel lors de cette douloureuse épreuve.

Ces remerciements vont particulièrement à :

Son excellence Monseigneur Joachin Ouédraogo évêque de Koudougou et son vicaire général Mr l’abbé Patrice Yaméogo

Mr le curé de la paroisse Saint Augustin de Koudougou Abbé Jean Ouédraogo

Les prêtres

Les promotionnaires du petit séminaire de Koudougou

Les sœurs Apôtres du sacré cœur

La communauté du foyer de charité

Les sœurs de saint Camille à Ouagadougou

Les sœurs de sainte Marie à Guy

Son excellence Mr le Maire de Koudougou

Les corps para-militaires de Koudougou et de Ouagadougou

Le Directeur régional des impôts à Dédougou Mr Benoit ZONGO et son épouse

Le Directeur de la Police Municipale de Koudougou et le Directeur de la Police Municipale de Ouagadougou

La Mutuelle de la mairie de Koudougou

La communauté chrétienne de la paroisse saint Augustin de Koudougou

Le catéchiste et la communauté chrétienne de Dapoya

Le Docteur Amedé Guiguemdé

Mr Yaméogo Bernard

Mr Béréwoudougou Boukari

Mr Kouraogo Yacouba

Le Docteur Paré Laopan Jean pharmacien

Le Docteur Franck Edgar Zongo et amis

Le club Arc en Ciel

L’Association Buud-nooma de Dapoya/kdg à Ouagadougou

L’ARCO association des ressortissants du centre Ouest

Les délégations de ADF/RDA

Les délégations du CDP

La délégation de l’UNDD

Les parents, amis, collègues, voisins et connaissances ; ils vous informent que des messes seront dites en sa mémoire selon le programme suivant.

Paroisse saint Augustin cathédrale de Koudougou

18 avril 2017 à 6h00 28 avril à 6h00

19 avril 2017 à 6h00 29 avril à 18h30

20 avril 2017 à 6h00 30 avril à 6h30

21 avril 2017 à 6h00 1er mai à 6h00

22 avril 2017 à 18h30 2 mai à 6h00

Foyer de charité à Goundi – Koudougou

8 mai 2017 à 6h00

9 mai 2017 à 6h00

10 mai 2017 à 6h00

Paroisse cathédrale de Ouagadougou

24 avril 2017 à 6h00

4 mai 2017 à 6h00

14 mai 2017 à 11h

Paroisse Christ Roi de Pissy

23 avril 2017 à 9h00

03 mai 2017 à 6h00

18 mai 2017 à 18h

Paroisse sainte Trinité de Zagtouli

27 avril 2017 à 5h45

07 mai 2017 à 7h00

17 mai 2017 5h45

Paroisse saint Jean Marie Vianney de Dassasgo

25 avril 2017 à 5h45

05 mai 2017 à 5h45

15 mai 2017 à 5h45

Paroisse saint Camille de Ouagadougou

11 mai 2017 à 5h30

12 mai 2017 à 5h30

Paroisse saint Jean XXIII

26 avril 2017 à 18h30

6 mai 2017 à 18h30

16 mai 2017 à 18h30

Paroisse saint Jean Marie Vianney à Yako

18 mai 2017 à 5h45

19 mai 2017 à 5h45

20 mai 2017 à 5h45

Paroisse saint Jean de Fara

21 mai 2017 à 7h30

Paroisse de Léo

22 mai 2017

Communauté des sœurs Apôtres du sacré cœur à Rome

23 mai 2017 à 6h30

24 mai 2017 à 6h30

25 mai 2017 à 6h30

Paroisse Christ Roi à Milan

26 mai 2017 à 18h00

29 mai 2017 à 18h00

30 mai 2017 à 18h00

Paroisse notre Dame de l’Immaculée Conception de Sapouy

10 juin 2017 à 18h00

11 juin 2017 à 9h00

12 juin 2017 à 5h45

13 juin 2017 à 5h45

14 juin 2017 à 5h45