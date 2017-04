C’est en présence des autorités de la province, des maires de communes sœurs, d’invités de marque et bien sûr de la population mobilisée pour l’occasion que la cérémonie de présentation officielle du Conseil municipal de la commune de Boussé, s’est déroulée en cette veille de Pâques. Une mobilisation sans pareil qui, selon l’Evangéliste/pasteur Nicolas Z. Sawadogo, maire de la commune de Boussé, témoigne de la volonté des filles, fils et amis de polir cette ville.

Un devenir que le maire élu sous la bannière du parti d’opposition l’Autre Burkina/PSR, veut émergent. « Je puis vous assurer que la machine du développement de Boussé est en marche et il nous revient tous, hommes, femmes et jeunes, frères et sœurs, partenaires et amis de la cité de la chèvre, de lui donner l’allure qu’il faut en faisant en sorte qu’elle ne tombe pas en panne », a indiqué le bourgmestre Sawadogo. Naturellement, l’on ne peut bâtir que dans la solidarité et l’amour. C’est pourquoi en bon pasteur qui n’a de souhait que de conduire ses fidèles à bon port, il a invoqué l’esprit saint afin qu’il éloigne tout esprit de division, tout esprit de destruction loin de sa ville et du pays des hommes intègres.

Rassembler pour mieux diriger

Le Maire Nicolas Sawadogo, compte rendre Boussé émergent

La campagne électorale étant finie depuis le mois de mai 2016, date des élections municipales, il a saisi l’occasion pour tendre la main à ses adversaires politiques d’hier, car l’heure n’est plus aux slogans partisans mais, au travail. « Dieu a voulu que nous soyons unis non seulement dans une seule et même entité géographique, mais également par les liens historiques et sacrés exprimés à travers notre identité et notre légendaire vaillance », a-t-il lancé. Et de renchérir que : « ni la taille, ni le poids de chacun de nous pris individuellement ne nous permettront de relever ces défis ». En avant donc pour un Boussé plus urbain et émergent.

Odile Diabré/Ouedraogo, marraine

Des paroles qui ne peuvent que réconforter la marraine Odile Diabré/Ouedraogo qui n’a pas tari de conseils à l’endroit de ses filleuls. L’épouse du Chef de file de l’opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré a invité le maire à gérer la commune dans un « esprit neuf, de dialogue, de cohésion et de rassemblement ». Surtout au-delà des clivages politiques car le conseil municipal incarne les aspirations de la population, donc le service doit être effectif et non partisan. La marraine a aussi fait remarquer que c’est une première fois que la commune est dirigée par l’opposition et en plus un homme Dieu. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

