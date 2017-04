Opération panga : Deux terroristes tués, huit capturés et une dizaine de suspects arrêtés

Plus de 1 200 hommes, 200 véhicules et une dizaine d’hélicoptères, des chasseurs-bombardiers Mirage 2000 et les drones Reaper ont mené, pendant plus de deux semaines, des opérations de reconnaissance, de contrôle et de fouilles, village après village, sur de près de 2500 km² dans la forêt de Fhero, zone transfrontalière entre le Burkina et le Mali. C’est cette zone qui sert de base arrière aux terroristes sévissant dans le nord du Burkina.

Le général de division de WoillemonT, commandant la force Barkhane affirmait qu’« il ne doit pas y avoir un endroit dans la région où les groupes armes terroristes puissent être tranquilles ». Le 06 avril, un communiqué de l’Elysée indiquait que le caporal-chef Julien Barbé du 6ème régiment du génie d’Angers était tombé sous les balles assassines des terroristes lors d’une intervention de son détachement.

Selon le ministère de la Défense française, le bilan de cette opération fait état de deux terroristes tués, huit autres capturés ainsi qu’une dizaine de suspects remis aux autorités burkinabè.

Egalement, elle aurait permis une meilleure connaissance de la zone, de collecter un certain nombre de renseignements et de saisir du matériel des groupes terroristes. Mais au-delà de ces chiffres, il y a le sentiment de sécurité des populations qui renaît, permettant en même temps à l’administration et aux acteurs économiques de reprendre leurs activités.

