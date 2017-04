Programme national du secteur rural : Les acteurs se sont concertés à Bobo- Dioulasso

Le Programme National du Secteur Rural (PNSR) Phase 1 après évaluation n’a pas donné un bilan satisfaisant, les agriculteurs premiers concernés n’ayant pas été impliqués.

A cet effet, il n’y a pas eu un soutien financier conséquent de la part des partenaires financiers.

Pour parer à cette situation, le gouvernement a prévu de régionaliser le PNSR II (Programme National du Secteur Rural phase II), dans 13 régions administratives du Burkina Faso.

Le présent atelier régional est une phase préparatoire qui vise à informer et renforcer les capacités des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) et des OSC (Organisation de la Société Civile) issues du secteur rural afin de leur permettre de contribuer efficacement à la formulation du PNSR II dans les différentes régions. Ils seront également imprégnés du mémorandum qui est une note contributive à l’élaboration du PNSR Phase II élaborée par les OPA, les OSC, la CPF et les partenaires techniques.

Les recommandations des participants selon les régions seront prises en compte dans le programme pour l’obtention de résultats tangibles et visibles afin de lutter contre la faim et la pauvreté au Burkina.

Comme le souligne Bassiaka Dao président de la CPF, l’élaboration du programme ne se limite pas aux ministères ou services. Cet atelier est un moment de concertation et de dialogue entre agriculteurs et il leur incombe de s’approprier le programme, d’y apporter leurs contribution car « on ne peut faire le bonheur de quelqu’un sans sa contribution » [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Haoua Touré

Lefaso.net