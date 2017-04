Programme indicatif de desserte de la semaine du 17 au 23 avril 217

Dans le cadre de la gestion de pointe caractérisée par une forte augmentation de la demande en énergie électrique, la SONABEL a élaboré un Programme de desserte en électricité à l’attention de ses abonnés particulièrement des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ce programme à caractère indicatif tient compte de la totalité de l’offre d’électricité disponible par rapport à la demande. Il est susceptible d’être perturbé par les incidents fortuits qui peuvent survenir sur les équipements de production et de distribution en cette période de forte sollicitation.

Le présent programme est valable pour la période du lundi 17 au dimanche 23 avril 2017.

Pour en faciliter la lecture et la compréhension, les clients des villes de Ouagadougou et de Bobo sont répartis en trois (3) zones (A, B, C) avec pour chacune des zones, les périodes pendant lesquelles les clients sont susceptibles d’être délestés.

Les abonnés sont invités à lire ce programme indicatif de la manière suivante :

Etape 1 :

Repérer sa zone en parcourant les trois tableaux (clients de référence) afin de retrouver soit son secteur, soit un immeuble, une entreprise ou un lieu public voisin de son lieu d’habitation ou de travail (A,B,C).

Etape 2

Regarder le jour de la semaine sur la ligne verticale en haut (dans le tableau plage horaire).

Etape 3

Regarder la plage horaire de délestage sur la ligne horizontale

Etape 4

Identifier les périodes de délestages concernant votre zone, faire correspondre le jour et l’horaire et trouver la lettre (A, ou B ou C) correspondant à votre zone dans le tableau plage horaire de délestage.

En cas de besoin, les clients peuvent appeler le call center de la SONABEL tous les jours ouvrables de 06h à 22h au 80 00 11 30 ou au 25 31 37 20, le service de dépannage 24h/24h au 25 30 49 24 ou au 80 00 1130 ou encore le département en charge de la communication au 25 30 49 53.