Appel à projets collaboratifs internationaux

Contexte :

Dans le cadre du partenariat privilégié entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE), l’unité institutionnelle de Dialogue Politique de Haut Niveau (HLPD) a identifié des domaines prioritaires sur lesquels les deux parties souhaitent mettre un accent particulier. Parmi ces domaines, figure en bonne place la recherche et l’innovation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’Agriculture durable.

Chaque Union a ainsi instruit ses pays membres à initier un cadre approprié de mise en oeuvre de ces orientations et à formuler un projet qui bénéficiera d’une part, des contributions de chaque pays et d’autre part, d’un financement complémentaire de l’UE. Faisant suite à ces directives, les ministères et institutions en charge de la recherche et de l’innovation de trente (30) pays membres de l’UA et l’UE ont élaboré un projet de partenariat à long terme Europe-Afrique dans le domaine de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (en anglais : Long term Europe-Africa research and innovation Partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture avec pour sigle officiel “LEAP-Agri”).

Le Burkina Faso est représenté dans cette initiative (LEAP-Agri) par son Point focal national, le Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID) du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI). C’est dans ce cadre que le FONRID relaye l’appel à projets international de LEAP-Agri au niveau du Burkina Faso afin de susciter les candidatures d’équipes burkinabè intéressées.

Thématiques de l’appel à projets :

Les propositions qui souhaitent compétir devraient viser le développement de solutions pratiques fondées sur un processus de recherche scientifique ou de R&D visant le secteur Agricole (y compris l’aquaculture), la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population africaine et l’économie, les marchés et les échanges des produits agroalimentaires. Trois (03) sous-domaines majeurs sont visés par le présent appel et les postulants sont invités à soumettre des propositions pour des projets développant des solutions y relatives. Il s’agit de :

l’intensification de la production agricole durable incluant l’aquaculture et prenant en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux ;

la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population en relation avec l’Agriculture et les systèmes alimentaires ;

l’accès à l’alimentation, l’expansion et l’amélioration des marchés et du commerce agricoles et agroalimentaires, prenant en compte les réalités locales des pays.

Il est suggéré de prendre en compte les différents créneaux de la production agricole et du commerce couvrant l’éventail des petits agriculteurs familiaux jusqu’aux acteurs de grande envergure en passant par les moyens, leurs performances, leur contribution aux marchés locaux, régionaux et internationaux, ainsi que la transformation post-récolte et alimentaire et de l’épicerie, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines. Tous les projets devront promouvoir la recherche collaborative en mettant l’accent sur le partage des connaissances issues de la recherche.

Très important : les proposants sont invités à concevoir des plans et protocoles de recherches qui illustrent clairement les impacts potentiels tout en spécifiant bien les principaux extrants et les résultats finaux concrets attendus.

Qui peut postuler et à quelles conditions ?

Pour être pris en considération, les projets devront être soumis obligatoirement par des consortiums composés d’au moins quatre structures nationales de recherche, de développement, d’ONGs publics ou privés et appartenant à quatre (04) pays partenaires : deux pays africains et deux pays européens membres de l’initiative. Une équipe toute seule ou des acteurs individuels ne sont pas éligibles à cet appel.

Pays membres de l’initiative LEAP-Agri

Pays de l’Union africaine : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Ghana, Kenya, Senegal, Afrique du Sud, Ouganda ;

Pays de l’Union européenne : Belgique, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie.

Les ressources

Pour les équipes burkinabè, les postulants pourront avoir accès aux ressources provenant du Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID), à celles de l’Agence française de développement (AFD) et celles de l’Union européenne (UE). Le budget auquel peut prétendre un projet peut varier d’un minimum de 0,3 à 1,5 million d’euros maximum (environ 196 à 985 millions de F CFA) pour une durée maximale de 3 ans (2018-2021)

Durée de l’appel :

Le présent appel à projets est ouvert pour une période de trois (03) mois soit du 15 mars au 15 juin 2017. Les équipes soumettent obligatoirement leurs propositions de projets en ligne sur la plateforme du site web : www.leap-agri.com.

Procédures de sélection :

La soumission se fera en deux phases :

d’abord les notes conceptuelles de projet seront soumises en ligne à travers la plateforme et une première sélection sera faite par un panel international d’experts évaluateurs ;

suivi d’une soumission de propositions complètes par les postulants dont les notes conceptuelles ont franchi la première phase. Cette deuxième phase fera également l’objet d’évaluation par un autre comité scientifique d’experts.

Les résultats de la sélection finale seront portés à la connaissance du public par voie officielle et par voie de presse en temps opportun pour permettre la signature des conventions et le démarrage des projets retenus au plus tard en début 2018.

Renseignements/informations :

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Direction des projets et programmes du FONRID (sis aux 1200 Logements). Contacts : 70242613 ou au 76422653 ou sur le site web www.leap-agri.com.