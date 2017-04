APPEL A CANDIDATURES : Master 2 Droit Economie Gestion, Mention Management commercial et international, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3

Le Président de l’Université de Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO informe le public national et celui de l’espace UEMOA du recrutement en partenariat avec l’IAE de l’Université Jean Moulin – LYON 3 (France), de la promotion 2017-2018 du Master 2 Droit Economie Gestion, Mention Management commercial et international, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3, programme délocalisé à Ouagadougou.

Les dossiers de candidature seront reçus du 2 au 24 mai 2017, tous les jours ouvrables à l’université de 16 heures à 18 heures en appelant le 78 68 46 30.

Peuvent présenter leurs candidatures, les personnes titulaires :

• d’au moins une Maîtrise ou un Master 1 dans les disciplines suivantes : droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales ;

• d’un diplôme de niveau baccalauréat+2 minimum (diplômes reconnus par le CAMES) et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en qualité de cadre, qui auront obtenu une dispense de titres dans le cadre d’une procédure de validation des acquis professionnels (VAP). Il sera demandé à ces candidats de joindre à leur dossier une demande d’inscription écrite de validation des acquis professionnels.

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

• une demande manuscrite timbrée à 200 F CFA (fiscal) et adressée à monsieur le Président de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO ;

• un dossier de candidature dûment rempli par les candidats avec une (1) photo d’identité à y coller ;

• un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de naissance ;

• une photocopie légalisée des diplômes et des relevés de notes correspondants, obtenus depuis le baccalauréat ;

• un curriculum vitae ;

• une attestation de travail délivrée par l’employeur pour les salariés ;

• une quittance de 15 000 F CFA, non remboursable (payable à l’Agence comptable de l’Université) ;

• une lettre de motivation ;

• une (1) photo d’identité en format numérique à envoyer par mail à wendyam_luc@yahoo.fr pour les cartes d’étudiant de Lyon.

IMPORTANT : les candidats qui présenteront leur candidature dans le cadre d’une procédure de validation des acquis professionnels (candidats non titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master 1) doivent produire, en plus des pièces précédentes :

un rapport écrit et circonstancié décrivant leur parcours professionnel ;

tous documents justifiant leur parcours professionnel et les fonctions réellement exercées (certificat établi par leur employeur, par exemple).

Il est à noter aussi que les photocopies des pièces non légalisées ne seront pas acceptées.

Les candidats seront d’abord présélectionnés, puis déclarés définitivement admis après un entretien avec un jury spécialement réuni à cet effet.

Pour les candidats devant passer par la validation des acquis professionnels, l’admission ne pourra être prononcée qu’après avis favorable de la Commission de validation des acquis professionnels de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

La liste des candidats sélectionnés pour subir l’entretien de sélection sera affichée au Nouveau centre de ressources informatiques au sein de l’université et à la Direction des Affaires académiques de l’Orientation et de l’Information (D.A.O.I).

Les entretiens de sélection se dérouleront début juin 2017 (première session) à l’Université.

Droits de formation

Les droits de formation sont fixés à un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA.

50% des droits de formation doivent être intégralement versés 15 jours avant le début des cours prévues pour septembre 2017.

En cas d’admission, une caution non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA devra être versée auprès du Gestionnaire du programme, somme déductible du paiement de la première tranche des droits d’inscription.

Le solde sera impérativement versé avant le 31 décembre 2017 sous peine de voir sa candidature rejetée. Aucun dépôt ne sera remboursé.

Déroulement des cours

Les cours sont dispensés en présentiel et seront assurés par des professeurs de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à hauteur de 75 % au moins. La formation est sanctionnée par le diplôme Master 2 Droit Economie Gestion, Mention Management commercial et international, délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3

Pour tous renseignements complémentaires, bien vouloir appeler aux 78 68 46 30 ou 70 29 04 21/ 78 89 79 79 ou écrire à wendyam_luc@yahoo.fr

Pr Rabiou CISSE

Chevalier de l’Ordre national

Officier de l’Ordre des Palmes académiques