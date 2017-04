Décès de OUEDRAOGO TANGANEAN SALIF : Remerciements et faire part

Sa Majesté le Naaba Kiba, roi du Yatenga ;

Le chef de Rasko ;

Le chef du village de Kontigué ;

Tous les chefs coutumiers du Yatenga ;

Le cheick de Ramatoulaye ;

La grande famille OUEDRAOGO à Kontigué, Gourcy, Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ;

La grande famille OUEDRAOGO à Bobosin et Zougouyiri (Ouahigouya) ;

La grande famille de feu OUEDRAOGO Amidou dit DIALLO à Paspanga ;

EL adj OUEDRAOGO Seydou à Ouahigouya

Les familles alliées :

ILBOUDO à Ouidi,

ZOBON à Nouna et Ouagadougou

La veuve Adja Bibata OUEDRAOGO à la DRH du ministère de l’économie, des finances et du developpement,

Les enfants : Fatimata au Ministère de l’Environnement, Adjaratou à l’école de Salsé (Sourgbila II), Mariam à la SONAGESS, Sahadatou et Safietou à Tampouy ; les petits enfants Fadel, Ornella, Lionel et Ayman ;

Remercient les voisins du quartier tampouy, les habitants de KONTIGUE, Gourcy et Ouahigouya, les parents, amis, collègues et connaissances, l’honorable député du ZANDOMA, monsieur le maire de la ville de OUAHIGOUYA, le ministère de l’économie, des finances et du développement, le DGESS du ministère de l’environnement et ses collaborateurs, Madame l’Inspectrice de la CEB de sourgoubila 2 et ses collaborateurs, le DG de la SONAGESS et ses collaborateurs, le Directeur du collège SOMDE de Kossoghin et l’ensemble des élèves, pour leur soutien moral, matériel et financier, lors du décès, de l’inhumation et des obsèques à Kontigué de leur époux, fils, frère, père, beau-père et grand père OUEDRAOGO TANGANEAN SALIF,

Elle vous informe que le doua aura lieu le 23 Avril 2017 à son domicile sis à TAMPOUY à partir de 8 heures.

Qu’ALLAH tout puissant vous couvre de sa grâce et vous rende au centuple vos biens faits.