Sortie de crise à la CAMEG : Le nouveau capitaine au gouvernail

Comme annoncé lors de la signature de l’accord transactionnel le samedi 8 avril dernier, sous l’égide du Pr Nicolas Meda, ministre de la Santé, l’Administrateur provisoire de la nationale burkinabè des médicaments est enfin connu. Dr Charlemagne Gnoula, bien connu du milieu pharmaceutique burkinabè aura en charge, pour les six mois qui viennent la gestion de l’association. Une phase transitoire qui permettra à la CAMEG une résurrection tant escomptée par les acteurs avec de nouveaux textes et une nouvelle équipe dirigeante.

Installé dans ces nouvelles fonctions par le pharmacien-colonel Dr Lassandé Bagangné, nouveau président du Conseil d’administration (PCA) de la CAMEG, l’apôtre Charlemagne est conscient de la lourde tâche qui pèse sur ses épaules. Tout comme le Christ qui a porté sa croix, Dr Gnoula compte ressusciter l’association pour qu’elle rayonne de mille feux. Et pour se faire, il a un mandat de six mois. « Je mesure évidemment toute la responsabilité et tout le poids de cette fonction », lance-t-il. Pour lui, la CAMEG a connu une crise d’adolescence et il est donc temps qu’elle prenne son envol.

Et d’ajouté que : « pour ce qui est de la relecture des statuts, il faudra que le processus soit inclusif, qu’on privilégie la concertation pour savoir ce que chaque entité de l’association entend voir évoluer cette association ». Il invite donc tout un chacun à s’impliquer et à jouer pleinement son rôle afin que ce délai de six mois soit mis à profit pour une nouvelle CAMEG.

Au cœur de cette crise politico-économico-juridico-judiciaire, Dr Jean Chrysostôme Kadéba, désormais ex-DG de la CAMEG est déchargé. Tout comme le Christ qui a souffert sa passion en ce vendredi saint, il a porté sa croix de mai 2016 à avril 2017, soit onze mois de calvaire. « Je suis satisfait parce que nous venons de mettre en place de nouvelle structure et nous venons d’installer un nouveau Directeur général en qui j’ai entièrement confiance et en qui les autorités ont placé leur confiance ».

Pour lui, cette passation en ce jour n’est pas un fait du hasard en ce vendredi saint où Jésus Christ a souffert sa passion et mort sur la croix. Il souhaite qu’avec le nouveau capitaine au gouvernail, la nationale burkinabè des médicaments puisse ressusciter avec le Christ en cette Pâques. C’est le cœur léger donc qu’il quitte le navire après plus de deux ans à la tête. Pour l’heure, Dr Kadéba compte prendre quelques jours de repos avant d’envisager une nouvelle piste à suivre.

Marcus Kouaman

Lefaso.net