Décès de Olivier R. DISSOUVA : Programme d’hommage de la cellule administrative

Vendredi 14 avril 7h à 11h : présentation des condoléances à la famille DISSOUVA au domicile du défunt (immeuble pharmacie du Progrès à Pissy) par les autorités, le personnel et étudiants de l’ISIS-SE, les amis et connaissances de profession et du quartier.

18h à 20h : veillée au sein de l’ISIS-SE avec la participation du personnel, des étudiants, des militants de la Fédération Nationale des Cinéastes du Burkina(FNCB).

Déroulement de la veillée :

Accueil et installation des compatissants ;

Accueil et installation des membres de la famille ;

Pendant l’accueil une vidéo projection déroule un diaporama sonore sur le regretté Olivier ;

Présentation de Olivier à l’assemblée et témoignages ;

Séance de prières ;

Une projection de son dernier court métrage, Silence (acclamation continue pendant une minute) ;

Prière et fin de la veillée.

Dimanche 16 avril

Levée du corps et transfert à l’aéroport à Suka. Cortège en direction de l’aéroport avec un arrêt à l’ISIS-SE pour un hommage de ses confrères. A l’ISIS-SE, accueil et acclamation des étudiants, des enseignants, et du personnel de l’ISIS-SE ; le cortège effectue sans s’arrêter le tour de la place de l’institut autour du mât ; ensuite le cortège repart en direction de l’aéroport accompagné aux pas, de la cour de l’institut jusqu’au boulevard Kadiogo par acclamation.

N.B. Tous les jours, accueil des personnalités et des artistes à l’ISIS-SE, recueillement dans la salle aménagée et signature du livre de condoléances durant tout le mois d’avril.