Etats Unis : Des Burkinabè victimes de la politique d’immigration de Trump

Fidèle à ses engagements de campagne sur l’immigration, l’administration Trump est en train de procéder à la vérification de la régularité des immigrants. Les conséquences de cette démarche sont les arrestations, les détentions et les expulsions. Des infortunes auxquelles des immigrés burkinabè n’échappent pas.

Depuis la mardi 21 février 2017, les immigrants en situation irrégulière aux Etats-Unis, qui bénéficiaient d’indulgence sous l’administration Obama sont désormais traqués par les agents de l’immigration et des douanes.

En effet dès son accession au pouvoir, Donald Trump a pris un décret pour concrétiser une de ses promesses de campagne qui n’est autre que l’expulsion des immigrés clandestins. Les agents de la sécurité intérieure sont alors passés à l’offensive contre les immigrants en situation d’irrégularité au pays de l’Oncle Sam. Les milieux publics sont devenus désormais des terrains de chasse. Gares, parkings, supermarchés, et autres lieux publics se présentent dorénavant comme une zone rouge pour ces 11 millions d’immigrants irréguliers. S’ils ne veulent pas tomber dans les filets des agents de l’immigration, ils doivent s’abstenir de s’y aventurer.

Les ressortissants de sept pays dits à risque (countries of concern) que sont le Yémen, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et l’Irak sont sous le coup d’une interdiction de 90 jours toute entrée sur le territoire américain. Egalement, les réfugiés venant de ces pays sont interdits d’entrée pendant 90 jours.

Le Burkina Faso possède beaucoup de ressortissants en situation d’irrégularité sur le territoire américain même si aucun chiffre officiel n’existe. Bon nombre se sont rendus avec un visa de touriste pour un séjour de 90 jours maximum sous invitation d’un ami. Le délai passé, ils y sont restés, cependant sans possibilité de changer de statut, d’être employés régulièrement ou d’étudier. Exemptés de contrôle sous les autres administrations avant Trump, ils pouvaient vivre avec moins de tracasseries. Ce qui n’est plus possibles avec la nouvelle politique d’immigration de Trump. En effet, ils vivent désormais avec l’angoisse et la crainte d’être rapatriés du jour au lendemain. Le site Kamanews à même rapporté déjà que bon nombre sont actuellement en détention et de certains ont été rapatriés au Burkina. Le même site informe que d’autres ont choisi le Sénégal comme point de chute.

Fin difficile de séjour dans l’eldorado américain pour ces compatriotes infortunés. De nombreux d’entre eux s’étaient pourtant dépossédés de tous leurs biens pour y aller. Ce retour soudain n’a pas permis à ces derniers de préparer leur retour dans la patrie. Du coup, sans le rapatriement des ressources restées sur le sol américain, comment procéder à une activité de reconversion au Burkina Faso ?

Youmali Koanari

Lefaso.net

Source : kamanews.net