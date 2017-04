« Au 19ème siècle, un fermier Africain a entendu parler du succès d’autres fermiers qui ont gagné des millions en découvrant des mines de diamant. Excité par cette perspective, il vendit sa ferme pour aller à la recherche des diamants. Après de longues recherches infructueuses qui le laissèrent finalement seul et sans un sous, il se jeta alors dans une rivière et mourut noyé.

L’homme qui acheta la ferme eut un jour l’œil attiré par une pierre à l’éclat bleu et rouge au fond de son ruisseau, il la ramassa, et, la trouvant belle, la plaça sur un meuble dans sa maison. Quelques jours plus tard, un visiteur voyant cette pierre, devint blême, et indiqua au fermier que la pierre ramassée était un énorme diamant. Le fermier, étonné, dit au visiteur que son ruisseau était rempli de pierres de ce genre.

La ferme que le premier fermier avait vendu pour aller à la recherche de diamants s’est révélée être une des mines de diamants les plus productives du continent Africain. Il l’avait vendue pour une bouchée de pain pour aller chercher ailleurs ce qui se trouvait sous son nez. Et pourtant, Il l’aurait compris s’il avait pris le temps de se préparer et d’apprendre à quoi ressemble un diamant à l’état brut avant de vendre sa ferme.

Un diamant à l’état brut c’est ce que j’appelle « votre immense potentiel de succès non encore exploité »

Savoir reconnaître le « diamant brut en soi »

Êtes-vous capable d’imaginer par exemple un Baobab en regardant une graine de pain de singe ?

Nous avons tous en nous des champs de diamants, qui n’attendent que d’être reconnus et exploités. Il faut avoir la patience et la sagesse d’explorer intelligemment et efficacement notre vie.

Tout ce que nous faisons est riche en opportunités. Mais ces opportunités ne clignotent pas dans le noir, ni ne sont indiquées sur des pancartes ou des panneaux. Pour les voir, il faut regarder avec des yeux nouveaux. Il faut avoir un niveau de conscience plus élevé.

Votre potentiel est illimité

Cher lecteur, votre potentiel est illimité, que vous le croyez ou non, que vous en soyez conscient ou non.

Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. En effet

Des années de recherches en Psychologie, notamment de Abraham Maslow ont découvert que le potentiel de l’homme est illimité.

Saviez-vous qu’au moment où l’on inventait l’avion, il y’avait une conviction scientifique qui disait que si un homme en automobile allait à plus de 30 km/h, son corps se désintègrerait ? Et pourtant les inventeurs de l’avion à cette époque on eut un niveau de conscience différent (plus élevé) de celui de leurs contemporains pour oser voler dans les airs.

Où réside ce potentiel illimité ?

Mais où réside ce potentiel illimité ? Dans notre éducation ? Dans notre Pays ? Dans nos relations ? Dans notre domaine d’expertise ? Dans un pays lointain ? Dans un pays plus développé que celui dans lequel vous vous trouvez ?

Toutes ces réponses peuvent sembler vraies, mais le potentiel est en nous !

Car hors de nous il y’a que des opportunités.

Mais il est difficile de voir le potentiel en nous. Car notre environnement nous a conditionné à croire que le potentiel réside en dehors de nous. Nous sommes convaincus qu’il faut aller chercher ce potentiel ailleurs. Alors qu’il y’a pas de potentiel hors de nous.

Le secret ce n’est pas d’aller voir ailleurs, le secret c’est de prendre conscience.

Le secret ce n’est pas plus de connaissances, le secret c’est plus de conscience de soi.

Le secret ce n’est pas plus de moyens ou de ressources, le secret c’est plus de conscience de son potentiel illimité ?

Comment prendre conscience ?

Cher lecteur, Entendez-vous maintenant même de la musique ou des informations de votre radio préférée.

Certainement pas (pour la plupart en tout cas).La vérité n’est donc pas dans la réalité des choses car la vérité est que des milliers de stations radio émettent actuellement Il vous suffit de vous connecter à la fréquence d’émission de votre station radio et vous entendrez le programme qu’il diffuse.

La vérité est donc que ces stations émettent toujours mais que c’est que notre réalité qui change, et la réalité change lorsque le niveau de conscience a changé….Se connecter à la bonne fréquence nous apporte un autre niveau de conscience plus élevé.

Votre potentiel de succès est donc toujours là…il vous suffit d’élever votre niveau de conscience tout comme l’on se connecte à une station radio pour entendre l’émission diffusée.

En chacun de nous existe un « gisement de de diamants », allons-nous l’exploiter ?

"La grande ambition qui doit guider ta vie, c’est de développer le meilleur de toi-même. C’est de te transformer pour atteindre un état intérieur de paix, de joie, de sérénité que rien ni personne ne pourra t’enlever. C’est d’être la meilleure personne possible et d’aider les autres en apportant ta petite pierre à la construction du monde. “Think positive” Extrait de « L’âme du monde » de Frédéric Lenoir

Coach Ezéchiel OUEDRAOGO,

Le Précieux Partenaire du Succès des Managers et des Entrepreneurs

NB : Découvrez votre potentiel-Inscrivez-vous à notre formation gratuite sur le site http://oser-reussir-sa-vie.com