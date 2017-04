Célébration de la Fête de la Miséricorde Divine : « Confiant en Jésus Miséricordieux, imitons nos pères dans la foi par une vie plus Sainte et dans l’engagement apostolique »

Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Son Excellence Monseigneur Léopold OUEDRAOGO, Evêque auxiliaire, Monseigneur Jean Marie COMPAORE, Evêque émérite et le presbytérium de l’Archidiocèse de Ouagadougou, ont la joie de convier tous les fils et filles de l’archidiocèse de Ouagadougou et de l’Eglise Famille du Burkina, à la célébration liturgique de la Fête de la Divine Miséricorde, le Dimanche 23 avril 2017, à 9H00, au Sanctuaire de la Divine Miséricorde de Têngandgo, sis sur la route de Saponé, dans la Paroisse de la Patte d’oie. La célébration eucharistique sera présidée par son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO.

« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir, nous aussi, signe efficace de l’agir du Père » rappelle le Pape François dans la Bulle d’indiction Misericordiae Vultus, (cf. N° 3).

Fils et filles de l’Eglise Famille de Dieu, faisons donc de cette célébration de famille, un moment privilégié pour apercevoir et nous laisser attirer par le visage miséricordieux du Père, pour devenir le reflet de sa Miséricorde dans nos lieux de vie.

Thème : Confiant en Jésus Miséricordieux, imitons nos pères dans la foi, par une vie plus Sainte et dans l’engagement apostolique.

N.B : - les Paroisses sont invitées à préparer spirituellement la dite célébration par la Neuvaine à la Miséricorde Divine qui débute le Vendredi Saint jusqu’au Samedi de Pâques.

- les Paroisses qui n’auraient pas les documents de la Neuvaine peuvent dire à la fin de chaque célébration eucharistique :

1 Pater

1 Ave Maria

la doxologie

la prière pour le Burkina

Abbé Théophile BOUDA

Programme



1- Neuvaine de la Divine Miséricorde à réciter dans les Paroisses : du Vendredi Saint, 14 avril, au 22 avril 2017

2- Vendredi 21 avril 2017 au Sanctuaire de la Divine Miséricorde

a)- Célébration Solennelle de l’Heure de la Miséricorde : 15H00 -16H00/ par un Chemin de Croix ;

b)- Enseignement : 18H00-19H30/ Abbé Bernard YANOGO ;

c)- Messe pour les malades : 20H00.

3- Samedi 22 avril 2017

a)-Matin : Visite des malades et œuvres de miséricorde corporelle au C.M.A Paul VI ;

b)-Soirée au sanctuaire de la Divine Miséricorde :

Enseignement : 18-19H30/ Père Jean ILBOUDO ;

Sacrement de la Réconciliation : 18H00-19H30 ;

Nuit de la Miséricorde/Chants religieux : 20H00-22H00

Artistes invités :

Abbé Richard BAMBARA ;

Sœur Anne Marie KABORE ;

Catéchiste Paul NANA ;

Chorales Divine Miséricorde et Faustine BAND.

4- Dimanche 23 avril 2017 au Sanctuaire de la Divine Miséricorde

a)- Chapelet de la Divine Miséricorde : 8H30 ;

b)-Messe d’Action de Grâce présidée par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO : 9H00 ;

d)- Célébration Solennelle de l’Heure de la Miséricorde : 15H00-16H00

Adoration – Procession avec le Saint Sacrement ;

Vénération du l’Icône de Jésus Miséricordieux : après l’Adoration

N.B. Après la messe, grand dassandaaga(kermesse)…