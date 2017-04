Chef de file de l’Opposition politique : l’ambassadeur sud-africain Harris MAJEKE reçu en audience

A travers cette visite, le Révérend Harris MAJEKE, qui était accompagné de son adjoint, voulait prendre contact avec le Chef de file de l’Opposition et échanger avec lui sur la coopération entre le Burkina Faso et l’Afrique du Sud.

Les deux personnalités ont fait le point de cette coopération, et se sont particulièrement entretenus autour des questions relatives aux mines, à l’économie et à la sécurité.

Le diplomate sud-africain a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer pour un renforcement de la coopération entre les deux pays.

Quant au Chef de file de l’Opposition, il a félicité l’hôte du jour pour sa nomination comme Ambassadeur auprès du Burkina Faso, et l’a vivement remercié pour la marque de courtoisie à son égard et à l’égard de l’opposition politique. Tout en se félicitant de l’état de la coopération entre nos deux pays, il a souhaité que l’Afrique soit plus présente et plus active au Burkina Faso et dans notre sous-région, dans les domaines de coopération évoqués plus haut. Il a souhaité plein succès à l’Ambassadeur dans sa noble mission de représentation de l’Afrique du Sud auprès du pays des hommes intègres.

Ouagadougou, le 13 avril 2017

Le service de communication du Chef de file de l’Opposition politique