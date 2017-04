France-Burkina Faso : Arrivée du Président du Faso à Paris pour une visite officielle

A sa descente d’avion, le Président du Faso a été accueilli par Monsieur Jean Marie LE GUEN, Secrétaire d’Etat français auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé du Développement et de la Francophonie, l’Ambassadeur du Burkina Faso à Paris, Monsieur Alain Francis Gustave ILBOUDO, celui de la France au Burkina, Monsieur Xavier Lapeyre de CABANES, le personnel de l’ambassade et des Burkinabè vivant à Paris.

Demain jeudi 13 avril 2017, le Président du Faso aura d’abord droit à une cérémonie officielle d’accueil à l’hôtel des Invalides avant d’assister à la cérémonie d’inauguration de l’exposition « Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar », à l’occasion du 30ème anniversaire de l’Institut du Monde arabe, en présence du Président de la République française, Monsieur François HOLLANDE, et des Présidents du Mali et de la Mauritanie.

Le programme de séjour du Président Roch Marc Christian KABORE à Paris prévoit des rencontres importantes avec de hautes personnalités, dont l’entretien avec le Président François HOLLANDE le 14 avril au Palais de l’Elysée.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso