Ambassade du Burkina Faso à Vienne : Remise de distinctions honorifiques et célébration en différé de la Journée internationale de la Femme

La reconnaissance de la Nation burkinabè a été manifestée à l’égard de Son Excellence Saïdou Zongo, ambassadeur/représentant permanent adjoint, de Monsieur Mamadou Diabaté, artiste-musicien à Vienne et de Madame Denise Kéré/ Kabré, attachée d’ambassade. Ils ont été admis au grade de chevalier respectivement dans l’Ordre national, pour les deux premiers cités, et dans l’Ordre du Mérite burkinabè. Jugées de bonne moralité et jouissant de leurs droits civiques, ces trois personnes ont fait preuve de dévouement, d’un sens élevé du service public et d’une contribution exemplaire dans la promotion de l’image de marque du pays à l’extérieur.

Ainsi que l’indiquent les textes portant institution, organisation et fonctionnement des Ordres burkinabè, l’ambassadeur peut, à l’exception des dignités, procéder aux réceptions dans tous les grades des ordres, des Burkinabè résidant dans sa juridiction. Tout citoyen burkinabè peut être admis puis reçu dans les ordres. Il est admis lorsqu’il a fait l’objet d’un décret de nomination et reçu lorsqu’il reçoit des mains d’un membre de l’ordre les insignes d’un grade. C’est fort de ces dispositions que Son Excellence Kéré a remis les médailles aux trois récipiendaires.

Madame Denise Kéré, représentante des récipiendaires, a remercié l’ambassadeur pour avoir pris cette heureuse initiative d’organiser la présente cérémonie de décoration. « Recevoir une décoration est un moment spécial, car au-delà de la reconnaissance qu’elle traduit, il s’agit d’une bienveillante considération que les plus hautes autorités burkinabè accordent aux récipiendaires pour leur faire un clin d’œil dans le cadre de leur travail et les encourager à mieux faire ou encore pour les récompenser », a-t-elle poursuivi.

C’est pourquoi, elle a demandé à l’ambassadeur de traduire toute la reconnaissance des élus du jour aux autorités compétentes. Madame Kéré a conclu son propos en donnant l’assurance que les récipiendaires œuvreront à toujours mériter cette confiance et à honorer du mieux qu’ils peuvent ces distinctions.

En retour, Son Excellence Dieudonné Kéré les a félicités et les a surtout exhortés à toujours poursuivre la recherche du travail bien fait dans leurs domaines de compétences respectifs. Il a souhaité pouvoir encore effectuer avec plaisir et fierté un tel exercice au profit d’autres collaborateurs et compatriotes.

Le deuxième acte de la cérémonie a été la célébration en différé de la Journée internationale de la Femme. Des instants qui ont permis à l’ambassadeur de dire tout le bien qu’il pense de la Femme en tant que mère, épouse, fille et sœur, et d’être à l’écoute de l’autre moitié du ciel. Il a tenu à organiser cette activité pour magnifier la Femme et inviter ses collaboratrices ainsi que les femmes de la juridiction à incarner les vertus de la femme combattante, conquérante pour son épanouissement et celui de son environnement.

La représentante des femmes, Antoinette Compaoré, s’est félicitée de cette initiative qui les réjouit beaucoup et constitue une marque de considération et de respect. C’est pourquoi, elle a tenu à remercier l’ambassadeur qui donne ainsi la preuve qu’il est soucieux de l’épanouissement personnel de la Femme.

Après avoir rappelé les thèmes de cette année aux niveaux international et national, elle s’est inscrite en droite ligne du message du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations-Unies, en invitant les hommes à les accompagner dans le combat pour en finir avec les préjugés, encourager la mobilisation et le militantisme des femmes, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle a, pour terminer, présenté quelques doléances.

En réponse, l’ambassadeur Kéré a indiqué qu’il sait également compter sur les femmes pour qu’en synergie avec les hommes, des résultats appréciables puissent être engrangés. Des résultats qui seront en leur honneur dans la mesure où ceux-ci serviront de ferment à leur juste cause, celle qui veut que la femme soit l’égale de l’homme, et que tous les deux méritent le même traitement afin de bâtir ensemble un monde harmonieux.

Simon YAMEOGO