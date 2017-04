Mairie de l’arrondissement N°3 : Le chef de file de l’opposition réaffirme son soutien à Mme le maire Rainatou Ouédraogo

La délégation était composée de Zéphirin Diabré, Léonce Koné, deuxième vice-président du CDP, Amadou Dicko, président de l’Union pour un Burkina nouveau, Franck Sankara, président des patriotes unis pour le changement, Victorien Tougouma, président du mouvement africain des peuples (…). Ils ont été accueillis à leur arrivée par des militants et sympathisants dans la salle de mariage ou devrait se tenir la rencontre. Après les salutations d’usages et les différentes allocutions, l’assistance s’est retirée pour que la délégation puisse s’entretenir avec Mme le maire.

A l’issue donc de leur tête-à-tête, le chef de file de l’opposition a précisé qu’il ne s’agit pas d’une visite de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), mais de l’ensemble des 35 partis qui composent l’opposition politique. Il s’est agi pour la délégation de réaffirmer son soutien « plein et entier » à Mme Raïnatou Ouédraogo ainsi qu’aux conseillers municipaux qui sont restés fidele à la mairie. A en croire M. Zéphirin, elle n’est pas arrivée à la tête de la mairie par hasard. « Elle est arrivée à la suite d’un processus démocratique qui a commencé au sein de notre parti que moi-même j’ai supervisé et tranché à un moment donné. Au sein du parti, on choisit les gens en fonction de leur capacité à remplir certaines tâches et en s’appuyant sur la confiance que nous ont donné nos militants à l’intérieur du parti. C’est ce cheminement qui l’a amené là avec l’ensemble des conseillers. Et la même chose s’est produite avec les partis qui sont avec moi ici dont les conseillers sont membres du conseiller municipal », a-t-il expliqué.

A l’occasion donc de cette visite, Zéphirin Diabré n’a pas manqué de fustiger le pouvoir en place. « Cette crise est un complot qui a été produit par le parti du Mouvement du peuple pour le progrès. Ils veulent nous ramener aux anciennes méthodes qu’on connait. Quand ils voient une fleur qui est bien, il faut qu’ils la coupent. Ce n’est pas ici ! », a-t-il fait savoir. Avant de poursuivre qu’ « il y a une démarche qui est en cours que nous on sait. Mais ça c’est notre combat politique parce qu’on sait que qui contrôle la capitale, contrôle beaucoup de chose (…) ». En cela, il a ajouté une note de tristesse. « Je déplore le fait que certains de nos camarades aient choisi le mauvais chemin. Quelque soit le problème qu’on a dans une famille, on ne vent pas sa cour à quelqu’un même si on va se frapper entre nous », a déclaré le chef de fil de l’opposition. Mais qu’à cela ne tienne, il a exprimé ses remerciements à la population pour son soutien indéfectible à l’endroit de Mme le maire. Séance tenante, M. Diabré a pris l’engagement de trouver des voies et moyens pour revenir sur le chemin de la normalité. « Ce n’est pas facile parce que ce sont des dossiers délicats, mais nous sommes à l’œuvre », rassure-t-il.

Puis au président des patriotes unis pour le changement, Franck Sankara, d’ajouter : « Vous (Ndr Mme le maire) destituer, ca sera un totem que le MPP aurait franchi. Et cela signifie leur mort. Nous nous battrons comme il le faut pour que vous terminiez votre mandat ». Il a, en outre, invité la population à s’unir autour de l’opposition qui par ailleurs, a un meeting le 29 avril prochain à Ouagadougou à la Maison du peuple.

Interrogé sur la motion de défiance à l’encontre du Premier-ministre dont parlent les médias, M. Diabré répond : « Les journaux c’est vous qui les écrivez, ce n’est pas moi. Il faut peut-être poser la question aux groupes parlementaires parce que parfois les choses naissent à l’Assemblée nationale avant d’arriver à notre niveau ».

Mme le maire de l’arrondissement N°3, quant à elle, a traduit sa reconnaissance à l’opposition politique. « Ils avaient déjà fait des actions qui nous réjouissaient. Aujourd’hui encore, nous sommes très heureux de les accueillir parce que nous avons compris que l’opposition politique se souci du bien-être de la population de l’arrondissement N°3. Nous avons également compris qu’il y a l’union et la solidarité au sein de l’opposition politique », a-t-elle laissé entendre.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net