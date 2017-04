Parlement panafricain : Le Président du Faso, invité d’honneur de la prochaine session parlementaire

Le président du parlement panafricain, Hon Roger Nkodo Dang, a été reçu en audience par le président du parlement burkinabè, ce 12 avril 2017. « Je suis venu, en prélude à notre session, remettre une invitation au Président du Faso pour être notre invité d’honneur. Celui qui me sert de relai ici, c’est le président de l’Assemblée nationale. Donc, je me devais de lui rendre cette visite ce matin », a confié l’hôte de Salifou Diallo, à l’issue de l’audience qui aura duré une vingtaine de minutes. « La session aura lieu le 08 mai prochain à Johannesburg. Le président du Faso est invité pour s’adresser aux parlementaires panafricains réunis en session ordinaire de la 3e législature. Ce sera un moment solennel où nous allons écouter un chef d’Etat, qui plus est un ancien président d’Assemblée, avec tout ce que cela comporte comme expérience parlementaire », a-t-il ajouté.

Cette 4e session de la présente législature sera une occasion pour les parlementaires panafricains d’aborder des sujets liés à la menace terroriste et les moyens de combattre le phénomène, aux problèmes d’intégration. La question des économies des pays du continent africain sera également abordée. « Beaucoup de questions interpellent le parlement panafricain qui est le parlement de tous les Etats africains et des pays pris individuellement, mais ce sont des sujets d’intérêt commun pour tout le continent africain », a précisé Hon Roger Nkodo Dang.

Au cours de cette rencontre, Salifou Diallo et Hon Roger Nkodo Dang ont évoqué les problèmes sécuritaires en Afrique, mais également les bonnes relations qui existent entre le parlement panafricain et le parlement burkinabè. « Le parlement du Burkina est parmi les pères fondateurs du parlement panafricain et prend une part active dans les différentes manifestations concernant ce parlement. D’ailleurs, le président de l’Assemblée nationale du Burkina est membre de la conférence des présidents qui se tient chaque année au parlement panafricain », a rappelé le président du parlement panafricain.

Moussa Diallo

Lefaso.net