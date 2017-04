Décès de DISSOUVA Olivier Rénovât : Faire part

Le Délégué Général de l’Institut Supérieur de l’Image et du Son- Studio Ecole a la profonde douleur d’annoncer, le décès des suites de courte maladie le Samedi 08 avril 2017, de Monsieur

DISSOUVA Olivier Rénovât de nationalité gabonaise, précédemment étudiant en Master réalisation fiction.

Au nom du Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, de Monsieur le Président du Conseil d’Administration, de l’ensemble du corps enseignant, du personnel, des étudiants de ISIS-SE, de la communauté des partenaires et des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, et en son nom propre, il présente ses condoléances les plus attristées à la famille DISSOUVA, aux familles alliées, à l’administration cinématographique et audiovisuelle gabonaise et aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel gabonais.

Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement.

Une salle de recueillement est ouverte au sein de l’institut tous les jours de 8h00 à 20h00.

Union de prière

Soulémane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National