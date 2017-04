CENTRE DE PROMOTION DE LA LANGUE CHINOISE (CPLC) : Examen du Test de compétence en chinois (TOCFL) 2017

Le TOCFL (Test Of Chinese as Foreign Language) est un test d’évaluation élaboré à Taiwan qui s’adresse aux apprenants du Chinois ; une langue étrangère. Il sert à déterminer leur maîtrise du Mandarin en compréhension orale, en compréhension écrite et pour les niveaux supérieurs, en vocabulaire et grammaire.